Galicia permitirá nombrar un albacea digital para el patrimonio y los activos financieros en la Red

José María Graíño, decano del Colexio Notarial de Galicia; Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, y José Tronchoni, director xeral de Xustiza. Xoán Rey | EFE

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y el decano del Colexio Notarial de Galicia, José María Graíño, acompañados del Calvo, acompañado del director xeral de Xustiza, José Tronchoni, presentaron este miércoles una propuesta para reformar 200 artículos de la Lei de Dereito Civil de Galicia, que data del 2006 y fue reformada por última vez en el 2017, para adaptarla a los últimos desarrollos legislativos y a los usos sociales y tecnológicos del 2026. La propuesta, elaborada por la Comisión Notarial de Dereito Civil de Galicia, afecta a los herederos, las parejas de hecho, las personas con discapacidad o al patrimonio digital de los ciudadanos.

Calvo explicó que la reforma, fruto de cinco años de trabajo y 60 sesiones de trabajo jurídico, seguirá ahora el camino habitual. Se elaborará una propuesta definitiva que deberá ser aprobada por el Consello de la Xunta antes de su tramitación en el Parlamento. El conselleiro recordó que en ese periplo otros colectivos podrán presentar alegaciones al texto, que serán «escoitadas e meditadas».

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La reforma limitará la responsabilidad de los herederos a los bienes de la sucesión cuando haya deudas. El objetivo es compatibilizar la protección de los acreedores con el de los descendientes. Graíño explicó la necesidad del cambio por el elevado número de renuncias a las herencias que se registran en Galicia. Además, el nuevo texto posibilitará también la renuncia en vida a la legítima —la parte de los bienes del fallecido que la ley reserva de forma obligatoria a familiares cercanos—.

Otra novedad es la introducción de normas específicas para el patrimonio digital, desde páginas web hasta cuentas de correo, perfiles en redes sociales o activos financieros virtuales. El texto define el patrimonio digital y regula su titularidad y gestión tras el fallecimiento. Indica cómo se debe actuar ante los proveedores de servicios, el acceso a los contenidos y la posibilidad de mantener o eliminar perfiles personales. La ley abre la puerta a que se nombre en el testamento a un albacea digital y a que se nombre a la persona titular de esos bienes y al responsable de administrarlos.

También se reforzará el contrato de vitalicio. Esa figura legal propia del derecho civil de Galicia consiste en que una persona se obliga a prestar cuidados, asistencia y sustento a otra, por lo general mayor, que a cambio se compromete a cederle parte de su patrimonio. Los cambios darán seguridad a que ese intercambio se cumple y mejorará la cuantificación de esa relación. También se reforzarán las vías para denunciar en caso de un incumplimiento, permitiendo la rescisión del contrato.

El texto reforzará la seguridad jurídica de las parejas de hecho, mediante la introducción de un nuevo título en la ley dedicado de forma específica a ellas. Entre los cambios destaca que los miembros de la pareja podrán pactar sus relaciones económicas o el reconocimiento del trabajo en el hogar, y en caso de fallecimiento se les atribuyen los mismos derechos que tienen los cónyuges viudos.

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La reforma incluye además cambios para adaptar la normativa gallega a los últimos cambios del derecho europeo y a las normas de apoyo a las personas con discapacidad, además de que refuerza figuras como los pactos sucesorios o el testamento, claves para la autonomía de la voluntad en el proceso sucesorio.

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Calvo agradeció el trabajo de la Comisión Notarial de Dereito Civil de Galicia en la redacción de la reforma. Ese órgano está formado, además de por José María Graíño, por los notarios Carmen Alicia Calaza, de A Estrada; José Luis Espinosa, de Vigo; María Inmaculada Espiñeira, de Santiago; María Isabel Louro, de Ourense; Francisco Mariño, de Cervo-Burela; Francisco Ordóñez y Víctor José Peón, ambos de A Coruña, y por el catedrático de Derecho Civil Miguel Ángel Pérez.