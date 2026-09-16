El Congreso aprueba definitivamente la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad

Familias con hijos que padecen enfermedades graves se manifestaron ayer en el Congreso Rodrigo Jiménez | EFE

El pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy definitivamente la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad tras su paso por el Senado. El texto, impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, modifica la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Dependencia. Lo hace con el objetivo de reforzar la autonomía personal, ampliar servicios y corregir restricciones introducidas en etapas anteriores.

Concretamente, elimina las incompatibilidades entre prestaciones y servicios de dependencia; permite el reconocimiento automático de la discapacidad a partir del grado de dependencia; incorpora la figura del asistente personal y amplía la figura de la atención más allá de la familia directa, permitiendo que vecinos o amigos sean reconocidos oficialmente como cuidadores.

Tal y como se había establecido en el inicio de su tramitación, esta modificación blinda por ley la financiación estatal del Sistema de Atención a la Dependencia, estableciendo que el Estado asuma el 50 % de su financiación. De hecho, la reforma se vincula a una inyección adicional de 6.200 millones de euros para las comunidades autónomas entre este año y el 2027.

La reforma incluye también la teleasistencia como derecho, reduce el plazo máximo para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia de seis a tres meses, modifica la Ley de Propiedad Horizontal para obligar a las comunidades de vecinos a solicitar las ayudas para obras de accesibilidad y prohíbe subir el precio de los seguros a personas con discapacidad.

Enmiendas vetadas

El texto volvió al Congreso sin ocho de las enmiendas que el PP y Junts introdujeron en el Senado, que ayer fueron vetadas por el Gobierno, alegando que suponen un aumento de los gastos previstos en los Presupuestos y que esto no está permitido legalmente. Entre estas enmiendas vetadas, se proponía extender al ámbito tributario la asimilación de las personas en situación de dependencia a la de las personas con discapacidad, fijar un IVA reducido del 4 % para adaptación de vivienda o vehículo, o que los dependientes con grado III+ no estén sujetos a copago. También se propuso ampliar más allá de los 26 años la prestación por cuidado de hijo con cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME. Precisamente familias afectadas por esta situación se concentraron ayer ante el Congreso y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una iniciativa legislativa «inminente» para revisar el límite de edad en la prestación de hijos enfermos.

Durante el debate, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, aseguró que «la mayor reforma social en décadas» es un «logro» para «más de cuatro millones de compatriotas con discapacidad, para 1,7 millones de personas atendidas hoy en el sistema de la dependencia, para medio millón de trabajadoras en el sector de los cuidados de larga duración» y «para unas generaciones que empiezan apenas a formularse la pregunta: ‘‘Y a mí, ¿quién me va a cuidar?''». El ministro hizo un llamamiento a las comunidades autónomas para que, una vez aprobadas las leyes, se reduzcan las listas de espera. «Las listas de espera de la dependencia deben desaparecer para el 2028», destacó Bustinduy, que recordó que, gracias a la financiación extraordinaria aprobada vía real decreto, las comunidades han recibido en dos meses (julio y agosto) 517,4 millones adicionales.

Críticas de la oposición

Mientras, desde la oposición arremetieron contra el veto del Gobierno a sus enmiendas. «Es inconstitucional y yo digo: qué cobardía impedir el debate de unas enmiendas en las que muchos grupos habíamos estado de acuerdo. Y qué falta de humanidad, señorías, qué falta de humanidad vetar estas enmiendas que solo pretenden mejorar la vida de las personas más vulnerables», reprochó la diputada del PP Violante Olivares. Según sus cálculos, las enmiendas vetadas «habrían costado 2,3 millones de euros».

Asimismo, desde Vox, el diputado Juan José Aizcorbe acusó a PSOE y Sumar de caminar «hacia el precipicio» y afeó al Gobierno el veto de enmiendas como la CUME mientras, en relación a las entradas masivas en Ceuta, «moviliza 118 millones para acogida y atención a inmigrantes».

Por su parte, la diputada del PNV Nerea Rentería tachó de «grave» el «bloqueo» del Gobierno porque «no respeta el trabajo parlamentario» y el diputado de ERC Jordi Salvador i Duch calificó de «gran error» el veto «por unos millones». En especial, lamentó el bloqueo a la eliminación del límite de edad para la CUME que, según advirtió, «no es una ayuda» sino un «salario diferido».