Vuelven las manifestaciones de las trabajadoras de escuelas infantiles: «Empezamos o curso como rematamos o anterior, sen melloras»

Protesta de trabajadoras de escuelas infantiles en Arousa el pasado mes de mayo SERGIO SUEIRO

La Plataforma Galega 0-3 ha convocado una concentración hoy jueves A Coruña para poner de manifiesto la «precariedade» del sector de las escuelas infantiles y el «pouco respecto» de las Administraciones hacia la primera infancia. Bajo el lema «O dereito a vincularse», profesionales de atención a los niños de cero a tres año exigirán, entre otras cuestiones, una bajada «drástica» de las ratios en las aulas de este primer nivel. El acto está previsto para las 19.00 horas, y se celebrará de manera simultánea en puntos de todas las comunidades autónomas.

«Empezamos o curso como o rematamos, igual, sen mellora ningunha, por iso se decidiu facer esta concentración a nivel nacional», explica Verónica de la Iglesia, miembro de la plataforma gallega. Las carencias, dice, se dejan notar especialmente en el inicio del curso, momento en el que los pequeños deben conocer sus nuevos centros o profesoras: «Nestes momentos faise evidente, e as familias se decatan, que é imposible establecer ese vínculo ou facer unha adaptación correcta co persoal e as ratios que temos», dice.

Reducir el número de alumnos por aula es una de las principales exigencia de este colectivo, junto al establecimiento obligatorio de la pareja educativa, es decir, que cada grupo sea atendido por dos profesionales, garantizando que se pueda dar una atención personalizada a un niños sin dejar desatendido al resto en ningún momento.

En el caso gallego, a esto se suma la reclamación de que el primer ciclo de Infantil, hasta los tres años, sea considerado un nivel educativo más y se incorpore a la Consellería de Educación. «Somos centros educativos, pero se nos arrincona a ser unidades de conciliación porque as familias non teñen outras opcións, pero as escolas infantís e os avós non podemos ser as únicas ferramentas para conciliar», indica De la Iglesia.

Esa inclusión en el departamento que actualmente encabeza en Galicia Román Rodríguez y la equiparación con el personal educativo llevaría aparejada la solución a otra de sus reivindicaciones: contar con formación gratuita y tiempo para realizarla. «Agora se queremos formarnos e actualizarnos temos que pagalo nós e facelo no noso tempo libre», se quejan. También reclaman tener tiempo de atención no directa al alumnado para poder programar, preparar actividades, evaluar y atender a los padres.

El colectivo también aboga por reformar el calendario escolar de los más pequeños, haciéndolo más acorde a las necesidades de los niños de cero a tres años. «Rapaces tan pequenos non deberían estar nos centros oito horas ao día, once meses ao ano. O resto de ciclos educativos teñen vacacións máis amplas, os tempos de descanso e de estar na casa destes nenos tamén deberían ser máis amplos. Hai que repensar o sistema para que, como pasa ás veces, non pasen máis horas nas escolas infantís que os propios pais no traballo», defienden.