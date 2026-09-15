La reunión para cerrar la segunda ampliación del autogobierno de Galicia en 17 años acaba sin avances

Muchas explotaciones han incorporada a trabajadores extranjeros a sus plantillas alvite

La reunión entre los equipos negociadores de la Xunta y del Gobierno para transferir a Galicia las competencias sobre las autorizaciones iniciales de trabajo a personas extranjeras ha terminado sin avances. El encuentro se celebró este martes por vía telemática con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo para la segunda ampliación del autogobierno de Galicia en 17 años tras la cesión de la gestión del litoral el año pasado.

Fuentes de la Xunta explicaron que la parte del Ejecutivo reconoció un error en la propuesta que presentaron, por lo que se comprometieron a enviar otra «no menor tempo posible». El Gobierno gallego lamentó la demora, que se produce casi diez meses después de que se abriesen las negociaciones, y pidió que la futura propuesta de «resposta ás demandas» que plantearon, de forma que el traspaso se pueda resolver en la próxima reunión.

La Xunta recordó que «leva tempo demandando acelerar o ritmo na transferencia», ya que considera la gestión de las autorizaciones iniciales de permisos de trabajo a extranjeros «unha competencia estratéxica para responder as necesidades reais do mercado laboral galego».

Así lo señaló el propio Alfonso Rueda este lunes, en la comparencia posterior al Consello de la Xunta, en la que se aprobó un plan específico de 2,6 millones de euros para dar formación para el empleo a más de 2.100 inmigrantes irregulares que se han acogido a la regularización extraordinaria aprobada en primavera por el Gobierno central. El presidente de la Xunta criticó que esa regularización no fuese acompañada de medidas para facilitar la integración laboral de los beneficiarios.

La Xunta reiteró que contaba con «pechar neste mes a negociación sobre o traspaso dunha competencia prioritaria para Galicia», que debe ser transferida con los «medios materiais, humanos e económicos necesarios».

Además, las dos Administraciones están negociando la cesión de las competencias sobre aeródromos no comerciales, que permitirán a la Xunta gestionar 40 instalaciones aeronáuticas que prestan servicio en la lucha contra incendios o en el transporte sanitario. Las negociaciones en esa materia están más avanzadas, según señaló el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el pasado día 7, cuando afirmó que el acuerdo está prácticamente cerrado.