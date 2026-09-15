El Gobierno trata de frenar la fuga de aerolíneas como la que sufrió Galicia subiendo la tasas aeroportuarias solo un 0,33 %

Pasajeros en la zona de salidas del aeropuerto Rosalía de Castro en Santiago. PACO RODRÍGUEZ

El Gobierno central ha optado por subir las tarifas aeroportuarias para los próximos cinco años sensiblemente por debajo de las pretensiones formuladas por Aena para el tercer plan quinquenal de inversiones diseñado para el desarrollo de las terminales aéreas españolas, el DORA III que estará en vigor entre el 2027 y 2031. El Consejo de Ministros ha establecido un incremento de las tasas aeroportuarias del 0,33 % en cada uno de los próximos cinco ejercicios, en lugar del 3,8 % planteado por Aena para llevar a cabo su plan de inversiones en las terminales de 13.000 millones de euros.

La subida se sitúa por debajo de las pretensiones de Aena, pero por encima de la propuesta alternativa hecha por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), órgano que tras revisar los cálculos del operador aeroportuario y advertir que contenían ineficiencias operativas y no tenía en cuenta la posibilidad de un menor coste por ahorros de escala, apuntó hacia la necesidad de reducir las tasas en un 0,59 %. También la Asociación de Aerolíneas de España (ALA) reclamó una bajada anual de las tasas en un 4,9 %, al señalar que Aena cuenta con unos márgenes de beneficio excesivos y desproporcionados, y que el año pasado fue de 2.136,7 millones de euros netos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, indicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que los aeropuertos españoles están registrando récords de viajeros y que establecieron, de hecho, el año pasado una nueva marca con un incremento del 4,5 % respecto al 2024. El Gobierno, señaló el ministro, prevé que el volumen de tráfico crezca ahora en un 1,8 %, evolución que estima permite contener la subida de tasas y mantener el plan de inversiones anunciado en febrero, y que en el caso de Galicia será de 207 millones de euros, el 1,6 % de lo que se dedicará a todos los aeropuertos del país, casi 3.000 de ellos en Barajas, donde entre otras actuaciones se procederá a unificar las terminales 1, 2, y 3 en un único espacio.

Puente advirtió que las inversiones no se dedicarán en ningún caso a ampliar la capacidad de absorción de tráficos en aeropuerto alguno por encima de lo previsto en el plan director de cada terminal, aunque en el caso de El Prat de Barcelona sí se reserva una partida para preparar los trabajos y expropiaciones para el recrecimiento de su pista si la UE da su visto bueno al plan de compensaciones medioambientales que conllevaría un futuro aumento en el número de vuelos.

Efecto imprevisible

Está por ver qué efecto tiene la contención en la subida de tasas en aerolíneas como Ryanair, que además de abrir un duro frente contra Aena por los costes que impone a las operaciones aéreas en sus aeropuertos, optó por recortar frecuencias y destinos en España en señal de protesta por la política tarifaria, y que llevó a cerrar su base en Santiago, reducir a menos de un tercio su oferta de vuelos y abandonar el aeropuerto de Vigo. Ryanair ha condicionado su vuelta a pistas como Lavacolla y Peinador a que se produjese una bajada real en las tasas en España, sobre todo en los aeropuertos regionales como los de Galicia, en los que aseguró que podría ayudar a doblar su volumen de viajeros si bajaban sus costes operativos.

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En cuanto a las inversiones en los aeropuertos de Galicia, el Ministerio de Transportes ratificó los proyectos anunciados ya en febrero y que suponen la dedicación en los próximos cinco años de 107,9 millones de euros a Lavacolla, 50 a Alvedro y 49,4 a Peinador.

En concreto, las inversiones para el aeropuerto de Santiago se destinarán a:

Actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal.

Actuaciones en campo de vuelo y plataforma.

Mejora de la seguridad. Vallado perimetral, renovación pasillos antirretorno.

Incremento de la seguridad operacional. Regeneración de pista, pavimentos de rodadura.

Sistemas de información y comunicaciones. Elementos de campo

Renovación y mejora de sistemas eléctricos. Sistema SAI, mejoras en central eléctrica

Simulador de fuego.

Ampliación aparcamientos

En el caso del aeropuerto de A Coruña:

Actuaciones en terminal para mejorar la operativa de los vuelos no Schengen.

Nuevo edificio SEI y cocheras.

Actuaciones en campo de vuelo y plataforma. Urbanización zona aviación general, aumento del ancho de la franja y mejora en ayudas visuales.

Y en el aeropuerto de Vigo: