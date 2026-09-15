El conselleiro José González niega vinculación con la bodega familiar sancionada por contratar a dos temporeros sin papeles

José González, conselleiro de Emprego, en la sesión plenaria del Parlamento gallego el pasado abril PACO RODRÍGUEZ

El conselleiro de Emprego, José González, replicó este martes que no es socio ni administrador de la bodega Casal de Armán, gestionada por la filial Viña Campinas SL, que recibió una sanción de Inspección de Trabajo al detectar la contratación de dos inmigrantes sin papeles para trabajar en la vendimia del 2025. El responsable autonómico aseguró que no participa en la gestión de la compañía ni en la contratación de personal y, a preguntas de los medios de comunicación durante un acto en San Cibrao das Viñas, defendió que la contratación de ambos temporeros se debió a un error derivado de la «boa fe» de confiar en una empresa de trabajo temporal (ETT) para su incorporación.

Al detectar que los temporeros en las viñas no coincidían con el listado legal proporcionado por la ETT, la bodega denunció inmediatamente a los trabajadores ante las fuerzas de seguridad por usurpación de identidad, añadió González. Así, el conselleiro recalcó que la denuncia no es contra la ETT, sino «contra os temporeiros que usurparon a identidade daqueles que estaban legalmente contratados». El titular de Emprego de la Xunta subrayó que la Inspección de Trabajo determinó que no existían circunstancias agravantes ni intención de fraude ni explotación, fijando la sanción en su grado y cuantía legal mínima.

«É un desgraciado incidente que non ten nada que ver coa explotación de inmigrantes e que, en todo caso, o que se fixo dende a empresa é que están sendo máis rigorosos na xestión empresarial para evitar que estes acontecementos se volvan repetir», expuso González en respuesta a la información publicada el lunes por la noche en el medio digital ElDiario.

Tanto Viña Campinas SL como Casal de Armán son parte del grupo encabezado por Rectoral de San Andrés SL, en el cual aparece el hermano del conselleiro, Juan Luis González Vázquez, como administrador único en el Registro Mercantil. El responsable autonómico cesó cualquier actividad en la empresa en el 2018 para entrar en el Gobierno gallego.

Peticiones de dimisión

Los grupos de la oposición reclamaron esta mañana la dimisión del conselleiro, quien no había dado aún explicaciones sobre la sanción propuesta por Inspección de Trabajo. «Isto é impresentable e pedimos o cese inmediato por esta indecencia e irregularidade por ter traballadores inmigrantes explotados, sen dalos de alta na Seguridade Social, en situación de irregularidade administrativa apañando uva na adega», denunció la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, en una comparecencia en el Parlamento. «Estamos a falar do responsábel político que debe velar polos dereitos laborais das traballadoras e traballadores deste país, como é posible que o conselleiro de Emprego teña na empresa da súa familia traballadores explotados e sen dar de alta na Seguridade Social?», añadió.

En la misma sede, la viceportavoz del grupo socialista y secretaria de organización del PSdeG, Lara Méndez, reclamó la comparecencia del conselleiro en el próximo pleno. «O que pasou nesa empresa é extremadamente grave», criticó la diputada, quien acusó a González de «non cortarse nada» cuando habló de «inmigración ordenada e de reclamarlle ao Goberno de España as competencias dos permisos de traballo» mientras en la bodega de su familia «había dúas persoas sen papeis apañando uva».

Las primeras reacciones llegaron desde Sumar Galicia. «Non estamos dicindo que José González sexa responsable directo da contratación destes traballadores. Estamos dicindo que é o conselleiro de Emprego e que non pode mirar para outro lado cando unha empresa coa que tivo unha relación societaria e que continúa vinculada á súa familia é sancionada por unha práctica laboral desta gravidade», indicó el secretario xeral de la organización en la comunidad, Paulo Carlos López.