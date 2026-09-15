Cerca de tres mil funcionarios de la Xunta toman desde hoy posesión de sus nuevos puestos

Un grupo de personas accede a las instalaciones de San Caetano. XOÁN A. SOLER

La Administración autonómica se enfrenta esta semana al mayor proceso de movilidad de su historia, con casi tres mil empleados públicos que cambiarán de puesto. Los ceses se produjeron ayer lunes y la toma de posesión se hará desde hoy y abarcará varios días, porque hay un plazo de entre 3 y siete días hábiles en función de la localidad de destino. Esto afecta a las personas que se mueven por el concurso de traslados, que suman 1.075 empleados públicos, y también a los 1.100 trabajadores del llamado proceso de funcionarización, que son quienes eligen un primer destino; a todos estos hay que añadir 750 empleados públicos del proceso de estabilización, cuyo plazo para hacerse definitivamente con el puesto es de 15 días. Esto significa que, finalizada la segunda quincena del mes, habrá concluido un macroproceso de cambio que se explica, fundamentalmente, por circunstancias sobrevenidas como la pandemia del covid, que paralizó todas las convocatorias de los años 2020 y 2021, los procesos de estabilización derivados de la Lei 20/2021 y las recientes sentencias judiciales relativas a la adjudicación de destinos, tal y como explican desde Facenda, el departamento competente en materia de empleo público.

La dirección competente tiene ante así ahora el enorme reto de garantizar que todo este gran proceso no afecte a la prestación de servicios, empresa no menor teniendo en cuenta la cantidad de piezas que se mueven. El departamento liderado por Nuria Aguilar hará un seguimiento pormenorizado del proceso a lo largo de todos estos días para ver que se cumple la planificación y resolver todas las incidencias que se puedan producir a partir de este martes, que es la jornada en la que tomarán posesión un mayor número de trabajadores. El gran supertraslado afecta a cuerpos generales que hacen trabajo administrativo en todas las consellerías, jefaturas y departamentos territoriales, y también a las oficinas de empleo, que suman 52 en toda la comunidad. Aunque tiene incidencia en distintos puntos de Galicia, el grueso del proceso de cambio se concentra en Santiago.

Dada la envergadura del proceso y la cantidad de recursos humanos que se ven afectados, los sindicatos han estado trabajando mano a mano con la Xunta para garantizar que se cumpla lo acordado. En julio recibieron un protocolo para garantizar la calidad de los servicios, minimizar disfunciones y asegurar la transmisión ordenada del conocimiento entre el personal saliente y entrante. Primero identificaron las unidades administrativas en las que hay una rotación elevada de personal, desempeñaban funciones críticas para el funcionamiento de los servicios públicos o llevaban a cabo un trabajo directo con la ciudadanía. En las tres es obligatorio un plan mínimo de actuación que incluya las funciones que no pueden quedar descubiertas, las personas de referencia y la priorización de tareas que se deberán llevar a cabo en las primeras semanas de incorporación del personal.

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Primeras valoraciones

Javier Lareu, de Comisiones Obreras, asegura que «o proceso está indo de momento con normalidade, sen que teñamos constancia de ningunha queixa». Desde la CIG, sindicato nacionalista que es mayoritario en la función pública, sostiene que todavía es prematuro hacer una evaluación el impacto, habida cuenta de que el plazo posesorio en los cuerpos generales empieza hoy. «Estaremos vixiantes de calquera incidencia que se poida producir», apunta Rebeca Quintillán.

«Cos corpos xerais si se leva feito un traballo planificado para que se poida garantir o servizo nas oficinas; estase producindo nun momento en que case todo o mundo xa colleu as vacacións; pero isto afecta a San Caetano, San Lázaro, e nas delegacións das cidades», precisa esta representante. La CIG sostiene que en las escuelas infantiles, que tomaron posesión en agosto, la situación es más compleja y se están produciendo mayores contratiempos.