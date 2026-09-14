La Xunta pagará al profesor de gallego del instituto de Londres

O Instituto Español Vicente Cañada Blanch, en Portobello (Londres), nunha imaxe de arquivo SANTI GARRIDO

La Xunta aprobó este lunes un convenio con el Ministerio de Educación para pagar a un profesor que enseñe lengua gallega en el Instituto Vicente Cañada Blanch de Londres, después de que el Gobierno rechazase renovar el acuerdo por el que se hacía cargo de la mitad del salario. Ese pacto había estado vigente durante los últimos 30 años.

La decisión «demostra o compromiso da Xunta coa difusión da lingua e cultura galegas no exterior, especialmente entre os galegos da diáspora», señalaron fuentes del Ejecutivo autonómico.

El presidente, Alfonso Rueda, explicó la decisión de firmar el convenio para evitar que se interrumpa la formación de los estudiantes —en la capital británica residían en el 2024 más de 7.850 gallegos—, y también para salvar el riesgo de que esa interrupción fuese indefinida.

La Xunta recordó que se ha alcanzado un compromiso para que el gobierno saque a concurso la plaza para los próximos cursos.