La sanidad gallega atrajo a 401 enfermeros de otras autonomías en año y medio: «Encontré un anuncio en la facultad y al mes estaba aquí»
SANTIAGO / LA VOZ
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Durante ese mismo período de tiempo se fueron 241 a otras autonomías; la provincia de A Coruña es la que recibe a más profesionales14 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La sanidad pública ya no solo adolece de médicos de familia o pediatras. Ahora faltan especialistas en salud mental y, desde hace algunos años, personal de enfermería. Tanto, que a estos profesionales se los recibe