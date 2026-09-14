La sanidad gallega atrajo a 401 enfermeros de otras autonomías en año y medio: «Encontré un anuncio en la facultad y al mes estaba aquí»

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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En el verano de 2025 llegaron al hospital de Cee cinco enfermeros de Andalucía, entre ellos Beatriz Pérez, la segunda por la derecha
En el verano de 2025 llegaron al hospital de Cee cinco enfermeros de Andalucía, entre ellos Beatriz Pérez, la segunda por la derecha Ana García

Durante ese mismo período de tiempo se fueron 241 a otras autonomías; la provincia de A Coruña es la que recibe a más profesionales

14 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La sanidad pública ya no solo adolece de médicos de familia o pediatras. Ahora faltan especialistas en salud mental y, desde hace algunos años, personal de enfermería. Tanto, que a estos profesionales se los recibe

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