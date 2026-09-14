La sanidad gallega atrajo a 401 enfermeros de otras autonomías en año y medio: «Encontré un anuncio en la facultad y al mes estaba aquí»

En el verano de 2025 llegaron al hospital de Cee cinco enfermeros de Andalucía, entre ellos Beatriz Pérez, la segunda por la derecha Ana García

La sanidad pública ya no solo adolece de médicos de familia o pediatras. Ahora faltan especialistas en salud mental y, desde hace algunos años, personal de enfermería. Tanto, que a estos profesionales se los recibe