Rueda exige al Gobierno que retire su reforma de la legislación de costas

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. SANDRA ALONSO

Alfonso Rueda anunció este lunes que la Xunta exigirá al Gobierno que retire su propuesta para modificar los criterios que establecen los deslindes en la costa, es decir que delimitan el dominio público marítimo-terrestre.

El presidente de la Xunta denunció que los criterios defendidos por el Gobierno causan «inseguridade xurídica» por falta de rigor técnico y porque, según las estimaciones que maneja la Consellería de Medio Ambiente, ponen en riesgo «máis de 2.500 edificacións costeiras» en Galicia.

La previsión del Ejecutivo gallego es presentar esta semana las alegaciones, que pretenden frenar los cambios en los criterios técnicos empleados para delimitar el dominio público. Hasta ahora se empleaba la cuota recurrente, que se alcanzaba en cinco ocasiones durante un período de cinco años como mínimo. Esa medida se sustituirá ahora por la máxima ola registrada en un período de tiempo indefinido.