El PSdeG denuncia las cifras récord en las listas de espera

Las listas de espera en Vigo son un problema reconocido por el Sergas: 13.000 personas esperan para operarse.

El portavoz de Sanidade del grupo socialista Julio Torrado, presentó este lunes los datos oficiales de listas de espera del Sergas y resumió así la fotografía que dejan: «O único récord que bate o PP en sanidade é o das listas de espera. Hoxe en Galicia hai 378.749 galegos e galegas esperando por unha cita médica, e é un récord histórico». Tal y como expuso en una comparecencia, en Galicia hay ahora 378.749 gallegos y gallegas esperando por una cita médica. Según el PSdeG, las cifras corresponden al 30 de diciembre de 2025, el último corte publicado por el Sergas, y están colgadas en la propia web del organismo. Son 20.591 personas más que un año antes y 18.299 más que seis meses antes. «Non é unha valoración nosa nin un cálculo de parte. É a web do Sergas, que fomos consultar e comprobar estes días», subrayó el diputado socialista.

Torrado precisó que no solo espera más gente. Espera más tiempo, y en las tres grandes categorías. La media para una prueba diagnóstica está en 97,8 días, 10,5 más que a finales de 2024. Para una operación, en 72,8 días, casi seis más. Para una primera consulta con el especialista, en 62,6 días.

Torrado quiso evitar la «comparación fácil» de un año con el siguiente y fue más atrás. «Comparar 2025 con 2024 pode xerar distorsións, e comparar coa pandemia non tería ningún sentido, porque naqueles anos non se lle podía pedir ao sistema un funcionamento normal. Por iso imos a decembro de 2019, o último ano prepandemia con datos». La conclusión es que en 2019 esperaba menos gente y esperaba menos tiempo en cualquier de las categorías. En la lista quirúrgica esperaban de aquella 32.750 personas. Hoy son cerca de 50.000.

El portavoz socialista insistió en que la cifra oficial queda corta y explicó por qué. «Se a vostede, ou a alguén da súa casa, lle din nun hospital galego 'xa lle chamaremos', vostede está esperando, pero non entra na estatística ata que ten unha data posta. Poden pasar semanas ou meses. Por iso todo o mundo neste país sabe que a lista real é maior», explicó el diputado.

El grupo socialista recuerda que ya lleva tiempo proponiendo cambiar el sistema de cómputo para que refleje lo que «pasa de verdade» e se «poidan avaliar as políticas públicas con criterio». La propuesta chocó siempre con la negativa del PP y de la Xunta, recuerda el PSdeG. Torrado añadió un apunte sobre transparencia: estos datos se publican dos veces al año, pero matizó que estamos a mediados de septiembre y aun no se conocen los del primer semestre de 2026. El diputado socialista interpeló directamente al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, para pedirles que entren en el debate. «Cada vez que presentamos un dato somos uns mentireiros, cada vez que facemos unha valoración somos uns alarmistas, e a culpa sempre acaba sendo de Pedro Sánchez. Así non se pode debater», lamentó.