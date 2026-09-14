Los tribunales de Vigo, año y medio después de la reforma judicial: Parálisis operativa frente a la ventaja logística unificada
VIGO / LA VOZ
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Funcionarios atribuyen a la Ley Bolaños el «caos» actual por su ineficiencia tras año y medio en vigor14 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El arranque del nuevo curso judicial en la principal demarcación de Galicia viene marcado por la desorganización interna y el atasco procedimental. Las valoraciones directas del personal que sostiene la actividad diaria coinciden en dibujar