Los tribunales de Vigo, año y medio después de la reforma judicial: Parálisis operativa frente a la ventaja logística unificada

Javier Romero Doniz
J. ROMERO VIGO / LA VOZ

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Funcionarias trabajando en los juzgados de Vigo esta semana
Funcionarias trabajando en los juzgados de Vigo esta semana CELE RODRIGUEZ

Funcionarios atribuyen a la Ley Bolaños el «caos» actual por su ineficiencia tras año y medio en vigor

14 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El arranque del nuevo curso judicial en la principal demarcación de Galicia viene marcado por la desorganización interna y el atasco procedimental. Las valoraciones directas del personal que sostiene la actividad diaria coinciden en dibujar

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