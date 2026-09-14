Una decena de organizaciones gallegas piden su inscripción en el registro de lobis

MARTINA MISER

Más de 250 entidades, entre ellas Fundación Foro Económico de Galicia, Anfaco, varias cofradías y organizaciones de productores de pesca de Galicia, han solicitado inscribirse en el registro estatal de grupos de interés durante su primera semana de funcionamiento, según informó este lunes el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano encargado de gestionar y controlar este listado destinado a reforzar la transparencia y la integridad de las actividades de influencia desarrolladas ante el sector público estatal.

El pleno del Congreso votará este jueves la convalidación del decreto que lo rige, enfrentándose al previsible rechazo de Junts, PP y Vox, cuya suma bastaría para tumbar la normativa. Al menos una decena de organizaciones gallegas figuran ya en la plataforma de este nuevo mecanismo de control, la mayoría relacionadas con el sector pesquero. Además de la patronal conservera Anfaco, han formalizado su solicitud la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de La Coruña, la Asociación de Armadores de Ribeira, la Sociedad Cooperativa Gallega del Mar Santa Eugenia OPP, la Organización de Productores de Pesca del Puerto y Ría de Marín (Opromar), la OPP-7 Puerto de Burela y el Puerto de Celeiro S.A.

Entre los inscritos con origen en la comunidad también figuran la Fundación Foro Económico de Galicia, la productora audiovisual Ficción Producciones, SL, la Asociación de Combustibles Renovables y Economía Circular en España para una Movilidad Sostenible, y la federación nacional de industrias lácteas.

Obligación de inscripción

La obligación de apuntarse en este registro para poder ejercer presión legal sobre las decisiones del Estado entró en vigor a finales de agosto. El Ejecutivo optó por la vía del decreto-ley tras el fracaso previo de una ley ordinaria que encalló en el Congreso por falta de acuerdo.

La norma impone un blindaje preventivo a la Administración: antes de mantener cualquier reunión o desarrollar actividades conjuntas, el personal y los altos cargos públicos están obligados a comprobar que el grupo de interés figura en el registro.