Condenan al Sergas a indemnizar a una mujer que no pudo llevarse los restos fetales tras un aborto

Foto de archivo del hospital materno de A Coruña ANGEL MANSO

Un juzgado de A Coruña ha condenado al Sergas a indemnizar a una mujer que no pudo llevarse los restos fetales de su hijo tras un aborto. La denunciante tuvo que someterse a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) al detectarse en un control que el embrión padecía el síndrome de Patau —prácticamente incompatible con la vida— y se le derivó para ello a la clínica privada Segrelles.

La mujer denunció, con el despacho de abogados Eugenio Moure, no solo que no se le permitió llevarse los restos sino que en el centro sanitario impidieron a su marido que estuviese presente, así como deficiencias en la atención recibida. La sentencia, contra la que no cabe recurso, entiende que se justificó de manera razonada que el acompañante no pudiese estar presente y tampoco encuentra justificadas las alegaciones sobre la situación vivida en la clínica. Pero sí reconoce que se vulneraron sus derechos en cuanto a su voluntad de disponer de los restos fetales.

La clínica alegó que tenía que haberlos solicitado previamente y así lo defendió la administración sanitaria, pero el fallo concluye que, «difícilmente la demandante podría saber que debería haber solicitado con anterioridad tal petición, si no era conocedora de ello». La jueza entiende que se le tendría que haber dado la información y al no haber podido recoger los restos de su hijo desarrolló un cuadro depresivo.

Finalmente, la sentencia estima el recurso en este apartado y condena a la administración a indemnizar a la víctima con cuatro mil euros.