El BNG arremete contra la política de vivienda de la Xunta y exige declarar zonas tensionadas

El polígono de Xuxán, en la imagen, acapara la inversión en vivienda pública de la Xunta en el 2026 para A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha arremetido este lunes con dureza contra la política en materia de vivienda de la Xunta y, entre otras medidas, ha exigido la declaración de más lugares en Galicia como zonas de mercado residencial tensionado.

En la actualidad, ha insistido la líder nacionalista en un comparecencia en el Parlamento gallego, hay solo los ayuntamientos de A Coruña y Santiago de Compostela cuentan con esta consideración, que establece medidas de control de precios y regulaciones adicionales, pese a que, según los propios datos del Ejecutivo autonómico, más de cien municipios cumplen las condiciones fijadas en la ley.

«Estamos ante un problema de país ao que a Xunta debería darlle solución e non simplemente boicotearlo como está facendo agora», ha manifestado en rueda de prensa la portavoz nacional del BNG.

La dirigente nacionalista ha subrayado que el alza en los costes de la vivienda hacen de este asunto «unha auténtica trituradora» de las economías familiares y ha insistido en que el Gobierno gallego es responsable directo de esta situación de emergencia, por su negativa a tomar medidas y por dejar que el mercado se regule solo.

En este sentido, también ha reprochado a la Xunta que su oposición a declarar más zonas tensionadas tenga incidencia en los fondos para políticas de vivienda que Galicia recibe del Gobierno, puesto que esta comunidad solo percibirá cinco millones, mientras que las partidas para Cataluña ascienden a cerca de sesenta.

Por todo ello, Pontón ha zanjado que el PP se pone del lado de la especulación y no del lado de las familias, y ha afeado que deleguen en los ayuntamientos competencias en materia de vivienda que le son propias a la Administración autonómica y que los entes municipales no tienen capacidad de asumir.

Finalmente, ha adelantado que, en el próximo pleno parlamentario, el grupo del BNG presentará iniciativas en esta materia para pedir que la Xunta declare de oficio más zonas de mercado tensionado, que se revise que de verdad se apliquen las medidas previstas en la ley y que se publiquen los datos de evolución de precios desglosados por concellos.