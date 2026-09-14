La Xunta construirá 25 residencias con 1.800 plazas para mayores a partir del 2027

La conselleira de Política Social, Fabiola García. Lavandeira jr | EFE

La Xunta aprobó este lunes un plan para la construcción de 24 nuevas residencias de mayores, a las que se sumará la prevista en Ribeira, dotadas con más de 1.800 plazas. Esa cifra permitirá al Gobierno de Alfonso Rueda cumplir el compromiso que anunció en el debate del estado de la autonomía de «crear 3.500 novas prazas nesta lexislatura, das que xa están en marcha a metade», según detalló el presidente.

Los 24 ayuntamientos en los que se levantarán los centros tendrán un mes de plazo para confirmar su participación en el programa, a partir de ahí se abrirá un plazo de un año para que cedan los terrenos necesarios, detalló la conselleíra de Política Social, Fabiola García, que acompañó a Rueda en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta. A partir de ahí será necesario proyectar, licitar y ejecutar las obras, por lo que es previsible que las plazas no estén disponibles hasta la próxima legislatura autonómica, que salvo adelanto electoral comenzará a partir de febrero del 2028.

El plan para construir las residencias precisará de colaboración público-privada. García afirmó que «como mínimo o 60% das novas 1.800 prazas» serán «de titularidade pública autonómica», lo que abre la puerta a la existencia de hasta 720 plazas privadas. La previsión es que las residencias vayan acompañadas de la creación de mil puestos de trabajo del sector sociosanitaria.

La conselleira explicó el modelo que seguirán los nuevos centros. Se construirán por parejas en municipios próximos. Cada pareja incluirá una residencia de al menos cien plazas y otra satélite de menor tamaño. Ese sistema permitirá optimizar recursos, añadió la titular de Política Social.

Los concellos elegidos cumplen una serie de criterios comunes: tienen menos de 25.000 habitantes, una población envejecida, carecen de plazas para dependientes en grado dos y tres y no se beneficiaron de planes previos de construcción de residencias. Son los siguientes, citados por parejas de residencia principal y satélite: Porto do Son-Outes, Mañón-Cariño, Carnota-Cabana de Bergantiños Oza Cesuras-Carral, O Corgo-O Páramo, Saviñao-Folgoso do Courel, Ribadavia-Castrelo de Miño, San Cibrao Das Viñas-Toén, Porriño-Baiona, Sanxenxo-Cambados, Marín-Moraña y Arbo-Padrenda. A esa lista se suma la residencia prevista en Ribeira, que contará con 120 plazas estará ubicada en una parcela del entorno del parque de San Roque, cuya cesión ya se está tramitando.