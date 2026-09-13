Un robo de cable entre Catoira y Pontecesures causa retrasos en los trenes de primera hora en la línea Vigo-A Coruña

Un tren poco después de salir de la estación viguesa de Guixar (foto de archivo) M.MORALEJO

Un robo de cable causó en las primeras horas de este domingo retrasos en la circulación de trenes en la vía de ancho convencional que une la estación de Guixar, en Vigo, con la de A Coruña. El tráfico ferroviario no llegó a estar cortado, pero problemas con la señalización provocaron que hubiera dilaciones en algunas frecuencias.

Según comunicó el ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) a través de su cuenta de redes sociales @INFOAdif, la sustracción de cable se produjo entre Catoira y Pontecesures, y esto hizo que se registrasen retrasos en los trenes de la línea de ancho convencional Vigo-Guixar - A Coruña.

Fuentes del administrador ferroviario aclararon que la circulación no llegó a estar cortada, pero que el robo afectó al sistema de señalización, lo que provocó retardos en el paso de los trenes. Según las mismas fuentes, la incidencia quedó resuelta a las 9.20 horas, por lo que las frecuencias perjudicadas fueron las de primeras horas de la mañana.

Desde Renfe concretan que los afectados fueron tres trenes de Media Distancia, y que el retraso máximo que acumularon fueron unos diez minutos. Añaden que la incidencia se produjo por la noche y, al resolverse poco después de las nueve, fueron pocos los trayectos que sufrieron las consecuencias.

En esta jornada de domingo, ADIF también comunicó otro robo de cable, en este caso fuera de Galicia. Se produjo en Osuna (Sevilla), y provocó retrasos en los trenes entre El Sorbito y Fuente de Piedra.