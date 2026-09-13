PSdeG y BNG critican la posición del PP sobre Ceuta: «lamentable» para Pontón y «patriotismo de pacotilla» para Besteiro

Gómez Besteiro y Ana Pontón, en sendas intervenciones en los pasillos del Parlamento. Xoán A. Soler

Los grupos de la oposición en Galicia han aprovechado este domingo para criticar con dureza la posición del PP con la crisis de Ceuta, un territorio que ha tenido que enfrentarse a la entrada masiva de inmigrantes, circunstancia que ha desbordado al Gobierno central. El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, criticó desde Pontedeume la postura de los populares respecto a la reubicación y acogimiento de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta, tildándola de «patriotismo de pacotilla» y de «pulseriña».

En declaraciones ante los medios de comunicación, el dirigente socialista ha reprochado que los populares afirmen que van a ayudar a Ceuta mientras «impiden e obstaculizan» la reubicación de menores en los territorios donde gobiernan. A su juicio, el PP hace un «claro chamamento á insumisión» para «no cumprir as leis», utilizando la vulnerabilidad de niños y adolescentes para dividir este país y generar tensión.

«Na cidade autónoma seguen 2.100 nenos e adolescentes, e as comunidades gobernadas polos populares, Galicia incluída, néganse a participar no reparto. Ese é o exemplo que nos está ofrecendo esa dereita reaccionaria; unha dereita que mira ao futuro partindo da división. Así non se constrúe un país e así tampouco se chega a gobernalo», lamentó el líder socialista.

Por su parte, la portavoz del Bloque, Ana Pontón, criticó este domingo que el Gobierno central «non estivo á altura» en el análisis del riesgo ni en la gestión posterior de la crisis migratoria de Ceuta. En una entrevista concedida este domingo a Radio Galega, la líder nacionalista tildó de «lamentable» y de «gran hipocresía» la actitud del Partido Popular y de la extrema derecha por usar esta crisis para «difundir políticas de odio, racistas e xenófobas».

En este contexto, Pontón recordó que a raíz de la entrada masiva de miles de personas el pasado 31 de julio a Ceuta, fallecieron más de 140 personas, censurando que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, intente «sacar tallada da situación». Frente a ello, reclamó que Galicia actúe con solidaridad acogiendo a los menores que se encuentran en condiciones «inhumanas» para ayudarles a rehacer sus vidas y auxiliar a la población ceutí.