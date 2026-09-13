El PP lamenta la falta de sensibilidad del Gobierno con el traspaso de la AP-9

Imaxe de arquivo da peaxe da AP-9 en Fene. JOSE PARDO

Los diputados del PPdeG en el Congreso lamentan las «largas» y la falta de respuestas y sensibilidad ofrecida el Gobierno central sobre la demanda unánime de Galicia del rescate de la concesión y la liberalización de los peajes de la autopista AP-9, basada en un traspaso sin rebajas correctamente financiado y con seguridad jurídica y financiera. Desde el PPdeG insisten en la «urgencia» de que el Gobierno de Sánchez atienda las demandas de Galicia en la convocatoria de la Comisión Bilateral con el Estado para resolver las discrepancias en relación con la Ley Orgánica 3/2026 de transferencia de la titularidad y competencias de la Autopista del Atlántico a nuestra comunidad. Los diputados del PPdeG en el Congreso insisten en la necesidad de que el Ejecutivo central «dé pasos adelante» para que el rescate de la AP-9 en las condiciones demandadas desde Galicia sea una realidad, igual que la gratuidad de los peajes.

Así lo manifiesta el diputado popular Celso Delgado, que afea al Ejecutivo de Sánchez la contestación a una pregunta inscrita por el grupo del PP en el Congreso sobre si el Gobierno central atenderá la demanda unánime del Parlamento de Galicia y de la inmensa mayoría de la sociedad gallega que urge la transferencia de la AP-9 sin rebajas ni cargas, con la alternativa más ventajosa para el interés público. En este sentido, la respuesta del Gobierno central no contempla nada más que mantener las rebajas de los peajes y no respetar el acuerdo del Parlamento gallego.

«La respuesta del Gobierno de Sánchez, además de dar anchas, se limita a hacer referencia a su política de peajes. Queremos recuerda que la concesionaria está obteniendo en los últimos años importantes beneficios, mientras es una de las vías con los peajes mas caras para los usuarios», aclara Delgado. En este sentido, apunta que la AP-9 fue una de las autopistas que vio más incrementados sus precios en el 2026, superando el 4,5%, un porcentaje que, dijo, «acepta el Ministerio de Puente».

Un eje estratégico

También fangosa que estos incrementos en el cueste de los peajes no se vean compensados con un esfuerzo inversor en la AP-9 y que el Gobierno central no tenga en cuenta el estudio hecho desde Galicia que muestra la igualdad de costos del rescate de la AP-9 y de las bonificaciones hasta el fin de la concesión. «Este estudio fue trasladado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es también guardia silencio», aclara Delgado.

«La AP-9 se trata de un eje estratégico que vertebra Galicia de norte a sur y es uno de los corredores clave para la movilidad de personas y mercancías, por el que mantener los peajes no es una decisión neutra, sino una decisión que condiciona la inversión, el crecimiento y la capacidad de desarrollo de todo un territorio», concluyen los populares.