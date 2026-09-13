El día a día en un juzgado grande y en uno mediano de Galicia: «No estamos para sonreír, trabajamos con agobio»

J. Romero / A. Reboyras VIGO / RIBEIRA

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Funcionarias trabajando en los juzgados de Vigo esta semana
Funcionarias trabajando en los juzgados de Vigo esta semana CELE RODRIGUEZ

En Vigo, funcionarios atribuyen a la ley Bolaños el «caos» actual, por su ineficiencia tras año y medio en vigor. En Ribeira La falta de personal y el aumento de asuntos agravan los retrasos en los procedimientos

14 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El arranque del nuevo curso judicial en la principal demarcación de Galicia viene marcado por la desorganización interna y el atasco procedimental. Las valoraciones directas del personal que sostiene la actividad diaria coinciden en dibujar

Contenido exclusivo para suscriptores
Suscríbete para seguir leyendo
y acceder sin límites a todas las noticias Suscríbete