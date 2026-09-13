El día a día en un juzgado grande y en uno mediano de Galicia: «No estamos para sonreír, trabajamos con agobio»
VIGO / RIBEIRA
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En Vigo, funcionarios atribuyen a la ley Bolaños el «caos» actual, por su ineficiencia tras año y medio en vigor. En Ribeira La falta de personal y el aumento de asuntos agravan los retrasos en los procedimientos14 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El arranque del nuevo curso judicial en la principal demarcación de Galicia viene marcado por la desorganización interna y el atasco procedimental. Las valoraciones directas del personal que sostiene la actividad diaria coinciden en dibujar