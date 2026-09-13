El BNG quiere garantizar el uso prioritario de Meirás y San Simón como lugares de memoria de la represión franquista

Pazo de Meirás ANGEL MANSO

El BNG exige que tanto el Pazo de Meirás como las islas de San Antonio y San Simón sean auténticos lugares de memoria democrática, y denuncian una «operación» que buscaría «diluír a memoria da represión franquista» en estos puntos tan significados. Como ejemplo, citan el «cambiazo» en la denominación del que fue hogar de la escritora Emilia Pardo Bazán y residencia de verano del dictador Francisco Franco, que en la incoación del expediente figuraba como Pazo de Meirás y en la resolución de declaración como lugar de memoria democrática aparece como Meirás.

«Non é inocente nin casual», asegura Luís Bará, portavoz de memoria histórica del Bloque en el Parlamento gallego. Él ve en este cambio una intención de «devaluar e diluír o significado do Pazo como espazo de represión e loita antifranquista», dándole protagonismo a la relación del inmueble con la literata, «que non ten absolutamente ningunha relación coa memoria democrática».

La formación nacionalista considera que se debe garantizar que en el pazo se garantice un uso prioritario como lugar de memoria histórica, lo que no resulta incompatible con la inclusión de otros contenidos y temáticas. Así, reclaman que cuestiones como la transferencia de Meirás a Galicia, la apertura al público del inmueble con todas las garantías o la reactivación de la comisión de gestión del espacio sean «debatidas e resoltas no futuro inmediato».

Un «parque temático» de la Xunta

Con respecto a las islas situadas en el interior de la ría de Vigo, las de San Simón y San Antonio, el BNG alerta especialmente sobre carencias en lo que toca a las medidas de protección y los usos compatibles. Unas carencias que, advierte Bará, pueden permitir que la Xunta siga usando estos espacios «como unha especie de parque temático», en los que la memoria histórica ocupa un papel residual e en los que que se pueden llevar a cabo actividades que, a su juicio, «atentan claramente contra a dignidade e a memoria das vítimas».

Isla de San Simón David Alján

Ante esto, el Bloque reclama la aprobación de medidas específicas de protección y de un plan de usos que garantice que las islas no puedan acoger actividades ofensivas para las víctimas y sus familias. Propone también que se cree un comité asesor con representación de las entidades de memoria histórica gallega y las familias de las víctimas, garantizando así su participación a la hora de definir los usos y actividades de este lugar.

«Máis alá da propaganda e dos fogos de artificio, queremos que a illa de San Simón e o Pazo de Meirás se convertan en verdadeiros referentes da represión e da loita antifranquista, que a súa xestión sexa transferida a Galiza e que se conte co movemento memoralista na definición dos seus usos», concluye Bará.