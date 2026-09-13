La Audiencia de A Coruña juzga a dos exagentes de seguros por simular accidentes para cobrar indemnización

Imagen de archivo de la Audiencia Provincial de A Coruña. CESAR QUIAN

La sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña celebrará los días 14 y 17 de este mes un juicio por estafa en simulación de accidentes para cobrar de la compañía de seguros, hechos que Fiscalía imputa a dos personas, un hombre y su entonces pareja, que habían sido agentes de seguros.

Según el escrito fiscal, uno de los procesados en 2010 ideó un sistema -que mantuvo al menos hasta 2014 - para cobrar de compañías de seguro indemnizaciones por desperfectos y heridas de ocupantes de vehículo mediante la comunicación de siniestros inexistentes.

Dicho sistema consistiría, en la mayoría de los casos, en adquirir vehículos siniestrados o en mal estado para, posteriormente, concertar póliza de seguros con una compañía. Tras ello, el acusado comunicaría el inexistente siniestro y presentaría el vehículo adquirido con los desperfectos, atribuyendo al inexistente accidente la causa de los mismos.

En algunas ocasiones, además, trasladaría siniestros «por heridas sufridas durante los mismos, heridas que obedecían a dolencias previas», señala Fiscalía.

Para ello, concertó con su pareja que se presentase durante la tramitación del expediente como ocupante o conductora del vehículo. Los acusados contaban con conocimientos propios del funcionamiento de la compañía, al haber sido agentes de la misma.

Las pólizas fueron contratadas por otros dos investigados, «sin que resulte debidamente acreditado que conociesen el estado de los vehículos al tiempo de la contratación y que actuasen intencionadamente cooperando con los otros dos acusados», recoge el escrito de Fiscalía que solicita para ellos el sobreseimiento de la causa.

Para el procesado que presuntamente ideó el plan, pide una condena de tres años y tres meses de prisión y para la que era su pareja de dos años y ocho meses, además del pago de la indemnización a la aseguradora.