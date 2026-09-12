Lisboa-Muxía: la travesía con trampa y 3.500 kilos de cocaína que cerró la puerta de A Costa da Morte

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO VIGO / LA VOZ

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Lisboa-Muxía-golfo de Cádiz. Imagen térmica aérea de la planeadora tomada en el golfo de Cádiz el 18 de agosto, ocho días después de escapar de Muxía. Entonces aún transportaba los 1.800 kilos restantes de cocaína que no alijaron en Arnela, y que logró entregar ante de ser abordada en el Estrecho.
Lisboa-Muxía-golfo de Cádiz. Imagen térmica aérea de la planeadora tomada en el golfo de Cádiz el 18 de agosto, ocho días después de escapar de Muxía. Entonces aún transportaba los 1.800 kilos restantes de cocaína que no alijaron en Arnela, y que logró entregar ante de ser abordada en el Estrecho.

La caída de la organización detenida en agosto en Muxía en plena descarga de 1.740 kilos fue posible tras 21 meses de investigación con micros, cámaras, vigilancias y seguimiento aéreo de la narcolancha

12 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La planeadora dejó atrás el agua dulce del río Tajo a su paso por Lisboa para adentrarse en la salitre del Atlántico. Los tripulantes ignoraban que la estela de sus motores fueraborda eran seguidos desde

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