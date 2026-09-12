Lisboa-Muxía: la travesía con trampa y 3.500 kilos de cocaína que cerró la puerta de A Costa da Morte
VIGO / LA VOZ
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La caída de la organización detenida en agosto en Muxía en plena descarga de 1.740 kilos fue posible tras 21 meses de investigación con micros, cámaras, vigilancias y seguimiento aéreo de la narcolancha12 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La planeadora dejó atrás el agua dulce del río Tajo a su paso por Lisboa para adentrarse en la salitre del Atlántico. Los tripulantes ignoraban que la estela de sus motores fueraborda eran seguidos desde