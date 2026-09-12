Pontón asegura que el BNG «non ten teito» y será «a forza que máis medre» en las municipales

Xoán Rey | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pronosticado este mediodía en Santiago que la formación que lidera será la que más crezca en las próximas elecciones municipales y ha llamado a los suyos a redoblar los esfuerzos de cara a los comicios de mayo del 2027. Así lo ha asegurado durante la celebración del consello nacional del frente, el máximo órgano entre asambleas, el primero que celebra la organización para arrancar el curso político tras el parón estival. Los nacionalistas han elegido ya a 94 cabezas de cartel, incluidas las siete ciudades.

«Imos traballar con máis ilusión que nunca para conseguir máis concelleiros e concelleiras, máis alcaldías do BNG, quereremos máis BNG nos concellos porque queremos máis capacidade para mellorar a vida da xente e porque cada novo goberno municipal fortalece a alternativa do Bloque», dijo la portavoz en su discurso.

Pontón apeló al modelo municipal de un Bloque que, allí donde gobierna, dijo, demuestra que hay otra forma de hacer política, defendiendo la sanidad y la educación pública, «dinamizando a economía, protexendo o territorio, recuperando o espazo público para as persoas, avanzando en igualdade, apoiando a cultura e defendendo unha lingua que non imos permitir que nos rouben».

En su discurso, la portavoz nacional contrapuso la política útil do BNG para mejorar la vida de la gente frente a un presidente da Xunta que, en este inicio de curso, insistió, «volveu demostrar que cada vez que ten oportunidade de elixir entre o Partido Popular e Galiza, sempre escolle o PP».

En lo línea con lo argumentado ya el pasado miércoles en la sesión de control, la portavoz del Bloque recordó que se ha visto a un Alfonso Rueda que tanto critica el absentismo laboral, pero que este pasado lunes no acudió a su puesto de trabajo en el Consello de la Xunta y se fue a Madrid «a facer de palmeiro de Feijóo e do seu discurso de odio». La portavoz del Bloque volvió a alertar sobre la falta de respuesta del Gobierno gallego para atender los grandes problemas de la mayoría social, como es el deterioro de la sanidad pública o el acceso a la vivienda.

Escenario internacional

Pontón ha acusado al Partido Popular de aprovechar la crisis migratoria en Ceuta con la entrada masiva de personas para hacer «electoralismo» y enmarcó el inicio del curso político en un contexto internacional cada vez más convulso e inestable, denunciando que «os tambores da guerra pasaron de ser un ruido de fondo a converterse na banda sonora principal».

Durante su intervención, la líder nacionalista arremetió contra el «imperialismo yankee» y denunciado bloqueos «ilegais e inhumanos» en Cuba y un genocidio en Gaza. En este contexto, ha hecho una defensa explícita de «a paz, a vida e a dignidade humana» frente a la actitud de los «sátrapas» que juegan con las vidas humanas.

Ante esta esta situación y esta coyuntura internacional, Pontón subrayó que la respuesta no puede ser el miedo, sino la defensa clara y sin complejos de la libertad, de los derechos, de la igualdad.

Sobre la crisis migratoria en Ceuta, Pontón ha lamentado el fallecimiento de personas y denunció que miles de migrantes fueron engañados por Marruecos y abandonados por el Gobierno español. La dirigente nacionalista, que calificó de «neglixente» la gestión del Ejecutivo central, advirtió de que la deshumanización de estos tiempos y la falta de empatía crean un «caldo de cultivo para a xenofobia».