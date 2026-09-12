Jueces y fiscales progresistas ven diferencia de trato entre españoles por la suspensión cautelar del voto para los nacionalizados por la ley de nietos

Personas acudiendo al consulado español en México tras conocerse que el Supremo pide acreditar ser descendientes de exiliados para poder votar Sáshenka Gutiérrez | EFE

Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han mostrado su «honda preocupación» por la resolución del Tribunal Supremo de suspender las altas incorporadas al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) por la vía de la llamada ley de nietos, vetando de manera cautelar el derecho al voto a los nacionalizados a través de esta norma. Las dos asociaciones progresistas estiman, entre otras cosas, que esa decisión genera una diferencia de trato entre españoles según la vía por la que adquirieron la nacionalidad y alertan de que afecta a un derecho fundamental, el de sufragio, recogido en la Constitución. Por ello piden que el procedimiento judicial se resuelva lo más rápido posible, antes de que pueda convocarse cualquier proceso electoral.

En un comunicado conjunto emitido este sábado, ambas asociaciones expresan su respeto hacia la Sala del Alto Tribunal que emitió el auto y señalan que comparten con ella la preocupación por una correcta formación del censo electoral y la transparencia de los procesos electorales como «presupuestos esenciales del sistema democrático».

Sin embargo, muestran su preocupación por varias cuestiones. Por un lado, señalan que la decisión del Supremo afecta a personas que son españolas «en virtud de actos firmes» privándoles de ejercer un derecho reconocido en la Constitución, y lo hace sin que estas hayan sido parte del proceso. Según la medida cautelar, los afectados no podrán votar hasta que el Supremo dicte sentencia, excepto si acreditan de manera oficial ser descendientes de exiliados por motivos políticos. Una excepción que, señalan los juristas progresistas, depende de un certificación que esas personas no pueden instar. Así las cosas, consideran que se está generando «una diferencia de trato entre personas españolas de origen en función de la vía por la que accedieron a la nacionalidad».

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El comunicado también pone en duda que esa suspensión cautelar sea una medida proporcional, dado que afecta al ejercicio de derechos fundamentales, al privar de «uno de los efectos inherentes a la nacionalidad española, como es el derecho de sufragio». En esta línea, apuntan que mientras «el riesgo» que invoca el Supremo sobre la supuesta objetividad y transparencia de unas elecciones «se proyecta sobre procesos electorales futuros y todavía no convocados», el perjuicio que ocasiona la suspensión es «inmediato y concreto».

«Cuando una medida cautelar limita derechos fundamentales de un número muy elevado de personas, resulta necesario que la ponderación se realice con un rigor especialmente intenso», añaden. En este caso hay miles de afectados. De hecho, las nacionalizaciones por la ley de nietos han elevado de manera notable el censo de electores que viven en el exterior, que ha aumentado en más de 400.000 personas desde las últimas elecciones.

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De acuerdo con el voto discrepante

Por otro lado, ambas asociaciones se alinean con el voto discrepante que emitió la magistrada del Supremo María Alicia Millán Herrandis y estiman que hay una discordancia entre qué se recurrió y sobre qué se aplican las medidas cautelares. Es decir, que mientras que el objeto del recurso fue una decisión de la Junta Electoral Central que en julio dijo que no era competente para analizar reclamaciones sobre las nacionalizaciones derivadas de la ley de nietos, el objeto de las medidas cautelares afecta a una instrucción anterior, del año 2022, que establecía la presunción de la situación de exiliado de los ascendientes, sin requerir certificación oficial. Sin embargo, la resolución del Supremo paraliza cautelarmente la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados que no tengan esa acreditación.

En la nota emitida, Jueces para la Democracia y UPF también hacen un llamamiento para que el debate sobre la conformación del censo electoral y los derechos de los afectados por la resolución del Supremo se haga «con serenidad» y no se convierta en objeto de «confrontación partidista». Además, valoran positivamente un aspecto del auto del alto tribunal y se suman a él: la exigencia de plazos breves para que la Junta Electoral Central y la Oficina del Censo Electoral clarifiquen los criterios de asignación del municipio de inscripción de los electores residentes en el extranjero.