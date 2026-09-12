Gobierno central y USC crearán la Cátedra de Memoria Democrática

Firma este sábado del convenio entre Gobierno central y USC para crear la nueva Cátedra de Memoria Democrática. En el centro, la rectora Rosa Crujeiras y el secretario de Estado Fernando Martínez, flanqueados por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco (izquierda) y el historiador Emilio Grandío (derecha)

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática y la Universidade de Santiago de Compostela (USC) han firmado este sábado el acuerdo de colaboración que permitirá la creación de la Cátedra de Memoria Democrática, una iniciativa destinada a impulsar la investigación, la docencia, la transferencia de conocimiento y la divulgación de los valores democráticos desde el ámbito universitario.

El historiador Emilio Grandío Seoane (A Coruña, 1967) será el director de la nueva cátedra. Profesor y catedrático de Historia Contemporánea de la USC, Grandío es especialista de referencia en el estudio de la guerra civil española, la represión franquista y las políticas de memoria histórica. De hecho, ha coordinado distintos proyectos de investigación nacionales e internacionales alrededor de estas y otras materias, y ha estado vinculado a la creación de lugares de memoria democrática en Galicia.

La colaboración entre el Ejecutivo Central y la universidad compostelana para poner en marcha la nueva Cátedra de Memoria Democrática se centrará en elaborar materiales para la difusión de la memoria democrática, publicaciones científicas y divulgativas, así como organizar jornadas, seminarios, conferencias y congresos. También contempla la producción de documentación y materiales audiovisuales, además de la promoción de iniciativas destinadas a reconocer y dignificar al personal de la Universidade de Santiago de Compostela que fue depurado con ocasión de la Guerra de España y la posterior represión.

Para el desarrollo de estas actividades, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aportará una financiación anual de 50.000 euros, destinada a promover proyectos de investigación, actividades formativas y acciones de divulgación vinculadas a la memoria democrática.

El convenio de colaboración ha sido suscrito este sábado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y por la rectora de la USC, Rosa Crujeiras, en un acto celebrado en Santiago de Compostela en el que también participaron el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco y la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdulia Taboadela.