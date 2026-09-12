Muere un conductor en una salida de vía en la N-640 en Castro de Rei

La furgoneta se empotró contra un árbol en la N-640 en Ludrio Laura Leiras

Un hombre ha fallecido este mediodía en un accidente de tráfico ocurrido en la N-640, en Castro de Rei. El suceso se produjo sobre las 13.30 horas. Un particular informó al 112 Galicia de que un coche, una furgoneta, se había salido de la vía y había acabado chocando contra un árbol en el kilómetro 75 de la N-640, en Ludrio (Castro de Rei). La persona que dio la alerta señaló que el accidente parecía grave por el estado en el que había quedado el vehículo, una C15. El fallecido tenía unos 40 años.

Cuando llegaron al lugar, los servicios de emergencia confirmaron que solo había una persona implicada, un hombre que resultó fallecido y que fue excarcelado por los bomberos.

En el operativo participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de Vilalba y los servicios de mantenimiento de la carretera.

Por el momento se desconoce el motivo por el que el vehículo se salió de la vía. El conductor, que circulaba en sentido Meira en un tramo de recta, perdió el control del vehículo, que salió por la izquierda de la calzada y acabó unos metros después impactando contra un árbol.

En principio se descarta la participación de cualquier otro vehículo en el siniestro, por lo que podría haberse debido a un despiste, debido a que el accidente se produjo en una recta y no hay marcas de frenada.

El accidente en la N-640 se produjo en una recta y la furgoneta chocó contra un árbol Laura Leiras

Los agentes de Tráfico están controlando la circulación en la vía, que llegó a estar cortada unos minutos para que la grúa sacase el vehículos siniestrado.