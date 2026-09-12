Las demandas del colectivo: límites en la jornada laboral o una nueva categoría

Concentración de médicos ante el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo contra el Estatuto marco. Oscar Vázquez

En estos momentos, la principal demanda de los médicos en España es retirar el estatuto marco y que se negocie uno propio para el colectivo de los facultativos. Pero dentro de la negociación hay reivindicaciones claves para este personal: una clasificación profesional diferente, cambios en la jornada laboral, un régimen de incompatibilidades como el de otros trabajadores o un sistema flexible de jubilación.

negociación

Mesas propias. En estos momentos, la representación de los médicos en las mesas de negociación es la misma que la de cualquier trabajador. De hecho, en la sectorial del Sergas, ningún sindicato médico alcanzó votos suficientes como para estar en ella. Lo que quieren los facultativos son elecciones propias y un ámbito específico de negociación.

grupo profesional

Creación del A1 Plus. Aunque ha cogido fuerza con el estatuto marco, no es una reivindicación nueva, sino que surge con Bolonia y el fin de las diplomaturas y las licenciaturas. Con la creación de los grados, todos los titulados se convierten en subgrupo A1. Los médicos esgrimen que la mayoría de los graduados tienen cuatro años de formación —cinco, algunos titulados como Odontología o Farmacia— y solo Medicina se mantiene con seis. Esta clasificación se corresponde con el nivel de responsabilidad, por lo que los facultativos entienden que debe fijarse un nuevo grupo, A1 Plus, basado en sus años de formación —once con la especialidad— y su responsabilidad.

horario

Retribuir las horas complementarias. En el estatuto se recoge una jornada laboral máxima de 45 horas de media a la semana para los médicos, entre la jornada ordinaria y la complementaria (las guardias). Para los facultativos, esta sobrecarga es inaceptable. Defienden que esta jornada complementaria debe pagarse, en todo caso, como horas extras, computar para la jubilación y caminar hacia la voluntariedad.

jubilación

Anticipada y parcial. Además de computar las horas de guardia para el cálculo de la jubilación, los sindicatos médicos también piden la regulación del retiro anticipado sin penalización —teniendo en cuenta las horas de más realizadas— y el parcial. El texto sí recoge la posibilidad contraria, es decir, prorrogar la jubilación cuando sea necesario para alcanzar el cien por cien de la jubilación.

Incompatibilidades

Igual que el resto de los trabajadores. Los profesionales quieren tener el mismo régimen de incompatibilidades que el resto de los funcionarios públicos. En Galicia, por ejemplo, se estableció un plus alternativo para que los médicos que trabajan también en la privada no pierdan salario.