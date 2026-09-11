La Xunta tuvo que retirar más de 2.600 autorrescatadores respiratorios de brigadistas por defectos

Las brigadas trabajando en los montes de Oímbra Santi M. Amil

El director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco Gutiérrez, ha reconocido hoy en el Parlamento gallego que la Xunta tuvo que devolver a la empresa suministradora 2.639 autorrescatadores o equipos de protección respiratoria sobre un total de 2.820 adquiridos, hecho que se produjo después de que se constatasen «incidencias» con estas unidades.

En la Comisión de Agricultura del Parlamento gallego, la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta recordó que en la campaña de 2025 el PSdeG ya denunció problemas con los autorrescatadores, con devoluciones y «carencias» en los equipos de protección individual (EPI), inconcovenientes, sostuvo, que «se mantienen».

En su respuesta a la representante del PSdeG, Manuel Francisco explicó que las incidencias con estos autorrescatarores consistieron en que la bolsas herméticas aluminizadas se hinchaban, pero advirtió de que el fabricante aseguraba que eso no significaba que el sistema de protección estuviese «inoperativo». Con todo, de forma «preventiva», se optó por devolver todas las unidades que presentaban este problema, a medida que cada trabajador del servicio de extinción fue comunicando de forma individualizada este problema.

«O fabricante comunicou que non se perdía a característica da protección», aseguró el alto cargo de la Xunta, quien insistió en que la Administración tiene que fiarse de lo que diga la empresa suministradora. Manuel Francisco Gutiérrez indicó que estos equipos se han repuesto por una versión mejorada que cuenta con una válvula que impide la entrada de impurezas y posibles escapes de oxígeno. Además, el director xeral garantizó que no hay ningún trabajador de lucha contra el fuego que siga sin autorrescatador, puesto que la herramienta se repuso y se resolvieron las incidencias.

La diputada socialista también alertó de que los brigadistas deben comprar mochilas propias, que no están preparadas para el fuego, para portar los autorrescatadores (de 1,5 kilos de peso), botiquín, comida y cantimplora, ya que denuncia que no se les facilitan mochilas ignífugas por parte de la Xunta. Además, alerta de otras deficiencias como solo contar «cunha soa camiseta ignífuga das novas». El director xeral insistió que se facilita a los trabajadores el material estipulado en los EPI del plan antiincendios (Pladiga).