La Xunta aplicará nuevos controles para evitar que se copie en las oposiciones

Oposiciones del Sergas en Silleda miguel souto

Las chuletas tradicionales en papel, una vieja reliquia de la picaresca de los bumers, hace ya tiempo que pasaron a mejor vida. En un mundo cada vez más sofisticado tecnológicamente, las posibilidades de fraude se han disparado. Lo que en otro tiempo requería un arduo trabajo de caligrafía casi artesanal ha sido ahora reemplazado por la alta tecnología, con la inteligencia artificial como un gigantesco océano en el pueden navegar impunemente los más tramposos. La Consellería de Facenda, el departamento competente en materia de empleo público, acaba de poner en marcha nuevas medidas de vigilancia y control en las oposiciones. Controles que, entre otras cuestiones, permitirán detectar la presencia de dispositivos electrónicos no permitidos durante el tiempo de realización de las pruebas.

Tal y como ha informado la Administración autonómica, estas actuaciones se aplicarán ya en los procesos selectivos que tendrán lugar el próximo fin de semana en el recinto de la Feria Internacional de Silleda. Equipos pasivos de detección de radiofrecuencia, campos electromagnéticos, materiales ferromagnéticos y otras tecnologías análogas de detección no intrusiva se utilizarán para identificar el uso de herramientas que no se encuentran autorizadas.

Para lograr este objetivo, se llevarán a cabo controles periódicos mientras se hagan los exámenes - la Xunta asegura que sin causar molestias a las personas presentadas- y también a las salidas de los aseos interiores. La Consellería de Facenda insiste en que estas actuaciones de verificación se desarrollarán con pleno respecto a la dignidad, intimidad y demás derechos de las personas aspirantes, y que se respetarán en todo momento los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.

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La Administración gallega ha advertido de que la negativa reiterada a someterse a las comprobaciones requeridas o la detección o utilización de dispositivos o materiales prohibidos podrá dar lugar la adopción de las medias previstas en las instrucciones, entre las que se incluyen la expulsión del examen y la anulación del ejercicio.

Elementos prohibidos

En este sentido, las propias instrucciones establecen que no estará permitida la entrada ni la permanencia en los espacios destinados a realizar las pruebas con teléfonos móviles, relojes de cualquier tipo y gafas con cámara o videocámara; también se incluyen los dispositivos digitales y de inteligencia artificial o integrable mediante conexión y sus fundas, dispositivos con conectividad inalámbrica, auriculares, microauriculares, gafas inteligentes, cámaras, ordenadores portátiles, dispositivos de geolocalización, sistemas de transmisión o recepción de datos y cualquier otra herramienta o elemento de características similares o análogas que sean susceptibles de servir como apoyo o consulta para la realización de los ejercicios. Solamente se permitirá el acceso con dispositivos electrónicos a aquellas personas aspirantes que, por razones clínicas, tengan autorizada una adaptación de medios o su utilización, siempre que exista una justificación previa.

Las consecuencias

La Administración gallega advierte de que la mera posesión de cualquier dispositivo o elemento prohibido en el espacio destinado a realizar la prueba, con independencia de que estén apagados o sin emplear, será causa de expulsión del examen con las consecuencias previstas en las instrucciones generales ya publicadas.

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La Xunta recomienda a las personas aspirantes acudir exclusivamente con los objetos estrictamente necesarios para la realización del examen (lápiz del número 2 y goma de borrar), ya que no se habilitará ningún servicio de custodia o depósito de dispositivos o materiales no permitidos. Tampoco se permitirá la entrada al recinto con bolsos de mano, mochilas, gorros, paños, pendientes o piercing magnéticos, paraguas, libros, soportes de almacenamiento de información o cualquier otro material distinto del expresamente autorizado por la organización.

Facenda insiste en que la participación en el proceso selectivo supone el conocimiento y aceptación de las medidas de prevención y detección del fraude previstas en la convocatoria y la obligación de observar las instrucciones dictadas por el personal responsable para su aplicación derivada de su negativa.

Otros ejemplos

En esta misma línea, la Generalitat valenciana acaba de anunciar el uso de herramientas tecnológicas que puedan utilizarse para obtener ventajas durante las pruebas, como pinganillos o dispositivos dotados de inteligencia artificial, entre ellos relojes o gafas inteligentes. El Gobierno autonómico busca así adaptar los mecanismos de control de las oposiciones a las nuevas posibilidades tecnológicas, y prevenir formas de fraude que puedan comprometer el desarrollo normal de los exámenes. El mismo objetivo que persigue Galicia.