El PSdeG pide a la Xunta que transfiera a A Coruña y Santiago las partidas del Gobierno para zonas tensionadas

Aitor Bouza durante la comparecencia. PSDEG | EUROPAPRESS

El PSdeG presentará una batería de iniciativas en el Parlamento de Galicia para exigir a la Xunta que transfiera a los ayuntamientos de A Coruña y Santiago de Compostela las partidas habilitadas por el Gobierno para apoyar las áreas declaradas como zonas tensionadas.

Así lo ha avanzado este viernes en rueda de prensa el diputado del PSdeG Aitor Bouza, quien ha recordado que el Estado anunció el traspaso a Galicia de 5 millones de euros para apoyar a estas zonas en la puesta en marcha de políticas para favorecer el acceso a la vivienda.

Bouza ha acusado a la Xunta de «apropiarse de medidas que non son deles» y ha advertido de los precedentes del gobierno autonómico, al que ha acusado de tratar de «torpedear a declaración de zonas tensionadas» desde el principio, con una oposición frontal a una medida que ha calificado de positiva.

Por ello, ha exigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que no se quede con el dinero que lograron los ayuntamientos para que estas urbes fueran reconocidas como áreas tensionadas.

Así las cosas, Aitor Bouza ha subrayado que el Ejecutivo autonómico no se debería quedar con el dinero que no es de la Xunta «mentres castigan aos gobernos locais que queren revolver o problema da vivienda».

En este punto, ha sostenido que la Xunta aprovechó la ley de medidas fiscales y administrativas que acompañan a los presupuestos para que esta declaración no se pudiese llevar a la práctica.