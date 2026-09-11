Pontón achaca los resultados de Galicia en el informe PISA a la falta de inversión y los recortes en educación

Dolores Vilavedra y Ana Pontón este viernes Lavandeira jr | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado a la Xunta que «asuma responsabilidades» por los resultados que Galicia ha obtenido en el último informe PISA, según el cual la comunidad ha caído a su nivel educativo más bajo en veinte años. Una bajada que la nacionalista vincula con los recortes y la falta de inversión pública en educación, apuntando que la comunidad gallega tiene la cifra más baja de toda España, con 1.095 euros por habitante.

Así lo comentó durante la reunión mantenida este viernes con la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra. «Vemos que hai un problema moi grave en como está funcionando o noso sistema educativo en canto á formación dos mozos e mozas deste país, que son presente e son futuro», dijo Pontón en referencia al panorama pintado por los últimos resultados del informe. A su juicio, esas conclusiones evidencian una necesidad de «cambiar cousas» en el sistema educativo gallego, ante los «recortes moi importantes sufridos nos últimos anos». Recortes que, aseveró, «se deixan sentir nestas cualificacións que fai o informe PISA».

Así las cosas, instó al Gobierno gallego, encabezado por el popular Alfonso Rueda, a que asuma «as súas responsabilidades» en lugar de «botar balóns fóra ou culpar os demais, cando sabemos que a responsabilidade máxima do funcionamento do noso sistema educativo depende directamente do goberno galego».

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Reunión con Rueda por la situación de la lengua gallega

En su reunión con Dolores Vilavedra, la portavoz del Bloque también habló sobre la situación «alarmante» de la lengua gallega. En ese sentido aseguró que mantiene la puerta abierta a reunirse con el presidente de la Xunta para abordar esta cuestión y encontrar «de verdade solucións e medidas que garantan que o galego siga sendo a lingua das nosas fillas e das nosas netas». Un encuentro que Rueda ya declinó en el mes de julio, toda vez que el Bloque se negó a participar en las conversaciones para diseñar la propuesta de renovación del plan de normalización lingüística.

«O que eu lle pido é que rectifique, porque creo que a xente deste País quere o noso idioma, quere que teña futuro e sobre todo, quere que haxa un cambio de rumbo», dijo Ana Pontón, asegurando que el PP parece o querer dialogar e imponer «a folla de ruta que nos leva aos peores datos de emprego do galego na nosa historia».

«Estamos falando de que a xeración educada baixo o decreto da vergoña —el decreto de plurilingüismo que regula el uso de los distintos idiomas en el aula— é a que menos fala galego da nosa historia, que hai máis da metade que nunca falan en galego e, un dato, que para min é gravísimo, é que un de cada tres mozos que saen deste sistema educativo din que non saben falar galego», señaló la nacionalista. Ante esto, hizo varias propuestas. Por un lado, triplicar los fondos destinados al gallego, por otro, derogar el decreto del plurilingüismo, y en tercer lugar, aplicar el Plan de Normalización da Lingua Galega aprobado por unanimidad del Parlamento autonómico en el 2004.

La portavoz del BNG y la presidenta del Consello da Cultura también abordaron el posicionamiento de la lengua gallega ante los desafíos de la Inteligencia Artificial. En este campo, Pontón apostó por «facer un esforzo maior no que deben participar todas as administracións, porque sabemos que o galego está aí, que Galiza está aí, tamén forma parte de como podemos construír o futuro».