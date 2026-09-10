El Parlamento asturiano se adelanta al gallego y reclama por unanimidad una conexión ferroviaria en ancho internacional
REDACCIÓN / LA VOZ
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El PPdeG registró una proposición en la Cámara gallega para que el Gobierno rectifique su apuesta por mantener el ancho ibérico en la alta velocidad10 sep 2026 . Actualizado a las 20:31 h.
Quedan pocas cosas que puedan unir en estos tiempos de polarización a todas las fuerzas políticas. Sin embargo, un asunto técnico ferroviario de gran complejidad como es el ancho de vía ha logrado la unanimidad