El Parlamento asturiano se adelanta al gallego y reclama por unanimidad una conexión ferroviaria en ancho internacional

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

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Un momento del debate en el Parlamento asturiano
Un momento del debate en el Parlamento asturiano EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

El PPdeG registró una proposición en la Cámara gallega para que el Gobierno rectifique su apuesta por mantener el ancho ibérico en la alta velocidad

10 sep 2026 . Actualizado a las 20:31 h.

Quedan pocas cosas que puedan unir en estos tiempos de polarización a todas las fuerzas políticas. Sin embargo, un asunto técnico ferroviario de gran complejidad como es el ancho de vía ha logrado la unanimidad

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