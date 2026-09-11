Ochocientos aspirantes a la Policía Local compiten por 105 plazas en 31 concellos

Imagen de una oposiciones en Silleda. SANDRA ALONSO

Más de 800 personas aspirantes en el proceso selectivo para Policía Local realizarán los primeros ejercicios el 28 de este mes en el recinto ferial de Silleda, a las 15,30 horas. El tribunal que deberá calificar las pruebas quedó constituido ayer, tras la publicación de su nombramiento en el Diario Oficial de Galicia. El listado de personas admitidas se publicó también esta semana en la web de la Academia Galega de Seguridade Pública (Agasp).

La oposición libre contará con cinco ejercicios. El primero de ellos, previsto para finales de este mes, es un test de conocimiento de 100 preguntas sobre el temario publicado, que se realizará junto con la prueba de conocimientos del idioma gallego para las personas que no estén exentas. En el listado de admitidos publicada en la web de la Agasp también se especifican las personas exentas de este ejercicio por contar con certificado de Celga 4 o equivalente y las que deberán realizarlo.

El proceso continuará con las pruebas de aptitud física (velocidad potencia de tren superior e inferior, resistencia general y natación), a la que serán convocadas las 300 personas aspirantes aprobadas con la mejor calificación en la prueba de conocimientos. Se realizarán también pruebas psicotécnicas (inteligencia, personalidad entrevista personal) y reconocimiento médico. Una vez finalizado el proceso dará comienzo el curso selectivo en la Agasp y los aspirantes admitidos pasarán a formar parte de la nueva promoción de Policía Local de la academia.

La convocatoria incluye 105 plazas distribuidas en 31 ayuntamientos. Se trata de A Coruña, A Guarda, A Illa de Arousa, A Laracha, A Pobra do Caramiñal, Ares, Arzúa, Boiro, Cedeira, Culleredo, Fene, Ferrol, Lugo, Muxía, Nigrán, O Barco de Valdeorras, Oleiros, Ortigueira, Ourense, Padrón, Ponteareas, Pontevedra, Redondela, Sada, Salceda de Caselas, Santiago de Compostela, Silleda, Teo, Tui, Verín y Vigo.

Proceso de selección unitario

Desde 2018, la Xunta, a través de la Agasp, realiza los procesos selectivos unitarios del personal de Policía Local con la selección en este período de más de un millar de policías gallegos mediante convenios con los ayuntamientos que ceden esta competencia en el Gobierno gallego. Así, de los 126 municipios gallegos con cuerpo de Policía Local, de ellos -incluidas las siete ciudades gallegas -92 de ellos encomiendan a la academia la selección de sus agentes, lo que supone más del 75%.

La Agasp es el centro de referencia en la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad en Galicia, ya que además de preparar las nuevas promociones de Policía Local ofrece acciones formativas con contenidos actualizados y adaptados a la realidad de su trabajo diario y de los servicios de emergencias que garantizan la seguridad de la población gallega.