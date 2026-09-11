La huelga indefinida de médicos comenzará el 28 de octubre

Manifestación de médicos por las calles de Vigo, el pasado mes de marzo Xoán Carlos Gil

Habrá huelga de médicos y comenzará el 28 de octubre. Los sindicatos de facultativos de todo el país han acordado que esta será la fecha de inicio de un paro indefinido que afectará a todos los servicios de salud. Se trata de una convocatoria conjunta para mostrar el rechazo de la profesión a la reforma del estatuto marco impulsada por el Ministerio de Sanidad.

El nuevo texto, que ha entrado ya en el Congreso de los Diputados para su tramitación, no da respuesta a las reivindicaciones históricas del colectivo, señalan los sindicatos, «ni reconoce adecuadamente la singularidad, la responsabilidad y las especiales condiciones de formación y ejercicio de médicos y facultativos».

Leer más: Las huelgas contra el Ministerio de Sanidad dejan más de 270.000 actos médicos suspendidos en Galicia

Las movilizaciones buscan que Sanidad reconsidere su planteamiento y abra una negociación real para conseguir un estatuto propio, así como trasladar un mensaje inequívoco, «la profesión médica y facultativa reclama un marco profesional propio y una respuesta acorde con sus características específicas».

Los profesionales hacen un llamamiento para mantener unidad de acción y respaldar esta convocatoria ante un momento que consideran decisivo.

Ante esta medida de presión la ministra, Mónica García, ha empezado a cambiar su discurso de los últimos meses. Hace unos días se abría por primera vez a crear un estatuto propio para los facultativos, pero una vez aprobado el nuevo marco de todos los trabajadores de la sanidad pública. Esta mañana, en una entrevista radiofónica, aseguraba que ha intentado evitar en todo momento la huelga convocada y ha reconocido que los facultativos tienen razones legítimas para protestar, aunque insiste en que parte de sus reivindicaciones deben ser atendidas por las comunidades, que tienen las competencias en planificación, ordenación y recursos humanos.

«Desfeita»

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se refirió al impacto que podrá tener este paro en la comunidad. «A desfeita sobre o sistema sanitario público español e galego vai ser brutal». Las huelgas semanales que se produjeron en Galicia en el primer semestre del año obligaron a cancelar casi 300.000 actos médicos y el Sergas todavía no ha podido recuperarse de estos paros, teniendo en cuenta además que durante el verano la actividad cae. De ahí que Caamaño haya insistido en que el Gobierno central, «o auténtico responsable deste problema», lo solucione cuanto antes.