Galicia solo tiene una plaza pública de residencia por cada 45 universitarios
REDACCIÓN / LA VOZ
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Santiago ofrece una cama por cada 24 alumnos, mientras A Coruña baja a una por cada 135; Vigo no entra en el cálculo porque sus residencias son de gestión privada11 sep 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
Las residencias y colegios mayores de gestión pública tienen capacidad para alojar a apenas uno de cada 45 estudiantes universitarios en Galicia. Los 44 restantes tienen que recurrir a residencias concertadas o privadas, o buscar