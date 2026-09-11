Galicia solo tiene una plaza pública de residencia por cada 45 universitarios

Álvaro Sánchez-Martín REDACCIÓN / LA VOZ

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Dos jóvenes saliendo de la residencia universitaria Elvira Bao, en A Coruña.
Dos jóvenes saliendo de la residencia universitaria Elvira Bao, en A Coruña. Marcos Míguez

Santiago ofrece una cama por cada 24 alumnos, mientras A Coruña baja a una por cada 135; Vigo no entra en el cálculo porque sus residencias son de gestión privada

11 sep 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

Las residencias y colegios mayores de gestión pública tienen capacidad para alojar a apenas uno de cada 45 estudiantes universitarios en Galicia. Los 44 restantes tienen que recurrir a residencias concertadas o privadas, o buscar

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