Denuncian que la Xunta no contabiliza el tiempo de reducción de jornada para la carrera profesional

Instalaciones centrales de la Xunta en San Caetano, Santiago. XOAN A. SOLER

La sección de Administración Autonómica de la CIG denuncia un incumplimiento de la normativa legal de igualdad por parte de la Xunta al no contabilizar el tiempo de reducción de jornada de sus trabajadoras de cara a la carrera profesional. Una práctica que afecta especialmente a las mujeres, que se acogen con más frecuencia a esta medida de conciliación.

Según dice el sindicato, empleadas de la Xunta han visto denegado su acceso a un grado superior de la carrera profesional por no alcanzar el tiempo trabajado necesario, a pesar de que su antigüedad en la Administración sería suficiente. Explican que, según las aclaraciones de la Dirección Xeral de Emprego Público, esto sucede porque «o tempo en redución de xornada por conciliación non se está a contabilizar, só está a contar o efectivamente traballado».

Para la CIG esto supone una discriminación hacia las trabajadoras acogidas a esta medida: «A propia Función pública discrimina na promoción profesional ás súas traballadoras por facer uso do seu dereito á conciliación, facéndoas caer na dupla penalización: redución de salario e redución na carreira profesional», aducen.

Recuerdan, además, que la normativa establece que a la hora de contabilizar antigüedad, tanto a efectos de carrera como de trienios, debe computar como jornada completa las jornadas reducidas inferiores a la ordinaria: «A antigüidade sempre é a xornada completa e existe numerosa normativa e xurisprudencia que así o recoñece».

«Quen controla que se cumpra a normativa de igualdade e non discriminación? Para que serve ter un Plan de Igualdade se non se cre na Igualdade? Quen dá este tipo de ordes discriminatorias?», se preguntan desde el sindicato nacionalista, que exige a la Xunta que se corrija esas «prácticas discriminatorias» y haga «real e efectiva a igualdade».

De lo contrario, advierten, denunciarán ante los tribunales a Función Pública y a las consellerías que no contabilicen la reducción de jornada, alegando violación del derecho fundamental a la igualdad por razón de género en la promoción profesional y el salario.