La prealerta por sequía se extiende al área de Ferrol y a los concellos de Nigrán y de Vigo

El embalse de As Forcadas, en Valdoviño, al 45,45 % de su capacidad. CARLOS CARBALLEIRA

El agua no llega a Galicia, no de forma significativa, y la situación sigue siendo complicada. Más de un centenar de municipios del eje atlántico están parcial o completamente incluidos en las unidades afectadas por la sequía: 32 en alerta y 75 por la declaración de prealerta. En esta misma situación están todos los concellos del interior y norte de Galicia, los que pertenecen a la demarcación del Miño-Sil.

La decisión de ampliar la prealerta fue tomada ayer tras la reunión de la Oficina Técnica de la Sequía. La Xunta señaló a través de un comunicado que los índices que utilizan para medir la capacidad de los embalses «se mantienen en valores bajos».

Eso a pesar de que las últimas semanas de verano llovió en varios puntos del territorio y, aunque podía parecer que la situación empezaba a remontar, los datos no son positivos. «Las precipitaciones de la última semana de agosto contribuyeron a que el mes acabara siendo muy húmedo en comparación con la serie histórica y favorecieron una recuperación puntual de algunos caudales —señala el Gobierno autonómico—. Aunque sin tener efectos significativos desde el punto de vista de la recuperación de las reservas híbridas».

Medidas preventivas

La Xunta mantiene por tanto la alerta por escasez de agua en todos los municipios que ya estaban en esta situación. Son los sistemas del río Lérez, en Pontevedra, y del río Anllóns y Costa de Coruña, hasta el límite con Arteixo. En Baiona se mantiene la situación del último mes: no está declarada la alerta como tal, pero se adoptan medidas equivalentes a las que se tomarían si sí lo estuviera. Son, por ejemplo, la prohibición de llenar piscinas, restringir el riego de jardines y limitar el uso de agua en la limpieza de las calles.

Por otro lado, se amplía el número de los concellos que están en prealerta al incorporar la unidad territorial de Ferrol —río Mera, ría de Ortigueira y ría de Cadeira— y en el subsistema de Zamáns, con los municipios de Vigo y Nigrán. En la misma situación está toda la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que comprende la mayor parte del territorio del interior de y norte de Galicia

La prealerta no supone que se apliquen medidas restrictivas, sino que pide responsabilidad en el consumo de agua a los ciudadanos y las autoridades estarán sobre aviso y monitorizando con más detalle si la situación empeora para tomar cartas en el asunto si es necesario.

Es algo que puede pasar, porque no está previsto que en septiembre vuelvan a llenarse los embalses. Las previsiones no apuntan a la llegada de precipitaciones, sino a «un predominio anticiclónico y a un aumento de las temperaturas», ha informado la Xunta a través de un comunicado.

La sequía, municipio a municipio

Los 32 municipios afectados por la sequía y con el nivel de alerta declarada son Beariz, Barro, Bueu, O Campo Lameiro, Cangas de Morrazo, Cerdedo Cotobade, A Estrada, Forcarei, A Lama, Marín, Meaño, Meis, Moaña, Moraña, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra, Sanxenxo, Silleda y Vilaboa, Arteixo, Cabana de Bergantiños, Carballo, Cerceda, Coristanco, Culleredo, A Laracha, Malpica de Bergantiños, Ponteceso, Tordoia y Zas, del río Anllóns. En Baiona no está declarada, pero a efectos prácticos es como si sí lo estuviera, porque se aplican las mismas medidas.

En prealerta están Abegondo, Ames, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Carral, Curtis, Frades, Lousame, Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, Ordes, Oroso, Outes, Oza-Cesuras, O Pino, A Pobra do Caramiñal, O Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Rois, Santa Comba, Santiago de Compostela, Sobrado, Toques, Trazo, Val do Dubra y Vilasantar, de la UTE río Tambre y ría de Muros; Camariñas, Laxe, Muxía y Vimianzo, de la UTE río Grande; Aranga, Bergondo, Betanzos, Coirós, Irixoa, Miño, Monfero, Oleiros, Paderne, Sada, Vilarmaior, Friol y Guitiriz, del río Mandeo y ría de Betanzos; y Alfoz de Castrodouro, Foz, Muras, Ourol, O Valadouro y Viveiro, de la cuenca del río Landro y río Ouro; Ares, Cabanas, A Capela, As Pontes de García Rodríguez, Cerdido, Fene, Ferrol, Mugardos, Narón, Valdoviño, Moeche, Neda, San Sadurniño y As Somozas, de la unidad territorial de Ferrol; y Nigrán y Vigo, pertenecientes al subsistema de Zamáns.