La Xunta tiene aún por convocar este año 19 oposiciones que suman 1.200 plazas

Funcionarios del Rexistro Xeral de la Xunta, en una imagen de archivo. PACO RODRÍGUEZ

La Administración autonómica gallega tiene todavía este año pendiente de convocatoria un total de 19 oposiciones que suman unas 1.200 plazas, algo más de la mitad de lo previsto para el conjunto del 2026, según los datos aportados por la Xunta. En lo que va del 2026 ya se han aprobado 22 procesos que sumaban 804 plazas. Así lo avanzó ayer en el Parlamento de Galicia Nuria Aguilar, directora xeral de Emprego Público, que compareció para dar cuenta de los aspectos relativos a la gestión de su área y para informar del proceso de traslado que tendrán que acometer 3.000 trabajadores públicos, el mayor de la historia autonómica y que estará acabado a finales de este mes de septiembre.

En la vía de acceso libre, este mes está prevista la convocatoria de 16 plazas de la escala de veterinaria (grupo A1) y 3 de la escala de personal ayudante de archivos, bibliotecas y museos (A2); en octubre, también en acceso libre, será el turno para la convocatorio de seis procesos: personal subalterno, con 50 plazas; agentes técnicos en gestión ambiental, 65; cuidadores, 108; personal de limpieza y recursos naturales, 305; y, por último, auxiliares de cocina, con 30.

En acceso libre no hay previstas convocatorias en noviembre, pero sí en diciembre. Por este orden, en el último mes del año, estos serán los procesos: 30 plazas del cuerpo superior de la administración general (A1); otras 30 del de gestión (A2); 11 del administrativo (C1); y 46 del auxiliar administrativo (C2). A estos se suman otras tres oposiciones: 11 plazas de guardias fluviales y de explotación; dos de entrevistadores y encuestadores y una de profesores de escuela politécnica.

En promoción interna, la primera convocatoria en lo que queda de año se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG) en el mes octubre: 148 plazas del cuerpo administrativo de administración general (grupo C1). Así figura en el calendario que maneja la Xunta para la realización del primer ejercicio de los procesos selectivos. Las cuatro convocatorias restantes se difundirán en el mes de noviembre; inspectores de consumo, con seis plazas; cuerpo superior de la Administración, 38; cuerpo de gestión, 85; y por último, auxiliar administrativo, 323.

En su comparecencia en la Cámara gallega, la directora xeral de Emprego Público, Nuria Aguilar, defendió la consolidación «dunha política de persoal sólida e planificada que mellore cada día a prestación dos servizos públicos á cidadanía» y que, al mismo tiempo, permita «o desenvolvemento profesional do persoal empregado público, mediante a convocatoria de procesos selectivos de promoción interna separada». Un diagnóstico no compartido por los grupos de la oposición. La diputada del PSdeG, Patricia Iglesias, arremetió contra el «caos» en la función pública y pidió «un pouco de autocrítica» a la Xunta por los retrasos en la convocatoria de concursos y por el abuso de las comisiones de servicio para favorecer «a rede clientelar que tece o PP». Aspecto en el que incidió también el nacionalista Iago Tabarés. El representante del BNG vinculó el deterioro de los recursos humanos en el sector público a un motivo «ideolóxico», porque no PP «non cren no público», de ahí la política de externalizaciones.

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Nuria Aguilar también informó en el Parlamento de que la Xunta presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del pasado mes de julio del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que se condenaba a la Administración gallega por abuso de temporalidad de una interina durante años, con una indemnización de 10.000 euros por daños morales.

La directora xeral señala que con esa reciente condena el alto tribunal gallego «modifica a doctrina», aplicando la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo, puesto que considera que la obtención de una plaza fija no repara por sí misma el abuso de la temporalidad.