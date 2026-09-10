Sanidade introducirá cambios en la gestión de las citas de hospital para reducir el absentismo

En los centros de salud, en la foto el ambulatorio Concepción Arenal, en Santiago, funciona el sistema de devolución de llamadas CRM100 SANDRA ALONSO

La directora xeral de Planificación e Reforma Sanitaria, Sofía López Linares, compareció este jueves en el Parlamento para responder a las preguntas del socialista Julio Torrado sobre el funcionamiento del sistema de atención telefónica CRM100, un modelo puesto en marcha en los centros de salud que recoge los datos del paciente para devolver la llamada si los administrativos están ocupados y no pueden atenderla en el momento.

Durante su intervención, Linares explicó que se están introduciendo mejoras, en este caso en la gestión de las citas de hospital, para reducir dos problemas actuales: la heterogeneidad por áreas en la forma de comunicar las citas a los pacientes, y en el caso de las modificaciones de consultas, una mayor agilidad para tratar de cubrir los huecos que quedan libres. De las llamadas realizadas por los usuarios para modificar una consulta, el 17 % son para cancelar y el 82 % para reprogramar. El 45 % de las modificaciones, además, se producen en las 72 horas anteriores a la fecha de la consulta o prueba, por lo que el Sergas quiere mejorar esta gestión para que puedan ocuparse los huecos libres de manera más ágil.

El objetivo de los cambios es, apuntó López Linares, eliminar el envío de cartas, controlar la trazabilidad de las comunicaciones y optimizar el trabajo de citación.

Respecto al CRM100, la directora xeral aportó algunas cifras sobre su funcionamiento. Está implantado en 457 centros de salud y devuelve el 95 % de las llamadas en el día, con un tiempo medio inferior a los 41 minutos. Durante el horario del centro de salud es el personal administrativo quien devuelve las llamadas, pero entre las 6 y las 8 de la mañana, y durante las tardes en aquellos consultorios que solo atienden de mañana, es la propia central de llamadas la que hace este trabajo, con unas dos mil llamadas al mes.

El diputado del PSdeG, Julio Torrado, pidió que se contrate a más trabajadores públicos para que no haya que recurrir a esta central de llamadas privada, que cobra 1,7 euros por cada una que devuelve.