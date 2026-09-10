Los médicos unen fuerzas para una huelga indefinida contra el estatuto marco desde mediados de octubre

Una de las huelgas de los médicos gallegos en contra del estatuto marco, en concreto la del mes de abril M.MORALEJO

Cada vez parece más claro que la sanidad pública se enfrentará a una huelga médica indefinida desde mediados de octubre en contra del estatuto marco. El texto, que va a iniciar su tramitación en el Congreso, ha enervado a la profesión que exige un marco específico propio en el que se regulen sus condiciones. Ayer se presentó en Madrid una nueva organización estatal integrada por los sindicatos médicos de seis comunidades, que representan al 54 % de los facultativos del Sistema Nacional de Salud, entre ellos los dos gallegos: O´Mega y Simega. Las otras entidades son de Cataluña, Madrid, Valencia, Canarias y Navarra. UMYF (Unión Médica y Facultativa) pide unidad de acción para una huelga cuyas fechas de inicio más probables son la semana del 13 de octubre.

Los médicos quieren una respuesta «conjunta y coordinada», por lo que tratarán que el paro se haga con el comité de huelga, en el que está la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), tres de los sindicatos que forman UMYF, así como el Sindicato Médico Andaluz y el de Euskadi. Hoy jueves se reúnen ambos colectivos —comité y la nueva entidad— para buscar una hoja de ruta común y poner fechas a la huelga, pero en caso de no llegar a acuerdo UMYF la convocará igualmente. No obstante, confían en alcanzar «esa necesaria coordinación y unidad de acción entre el conjunto de las organizaciones médicas».

Consecuencias en la sanidad

La huelga indefinida, si finalmente se lleva a cabo, será un golpe considerable para la sanidad gallega. De momento no se conocen los datos de las listas de espera a fecha 30 de junio de 2026, pero las de diciembre de 2025 empeoraron significativamente por apenas unos días de paro en el segundo semestre del pasado año. Entre enero y junio del 2026 las protestas se intensificaron con huelgas semanales, dejando en el Sergas más de 270.000 actos médicos cancelados entre pruebas, consultas y cirugías.

Sin peonadas

Otra de las medidas de presión adoptada por facultativos gallegos y que después imitaron los de otras comunidades fue dejar de hacer autoconcertación, es decir, actividad voluntaria por las tardes para reducir las listas de espera. De momento, en términos generales esta actividad extraordinaria no se ha retomado. Fuentes médicas aseguran que están aguardando a que la Consellería de Sanidade los convoque para regular las condiciones de esta autoconcertación.

Leer más: El Sergas pagará más por las peonadas para que los médicos las retomen

¿Y qué opina la Xunta de esta norma que regula las condiciones del personal estatutario? El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, se ha posicionado en contra de este documento y reclama, al igual que los médicos, que se fije un marco de negociación propio para los médicos. Sobre la posible huelga indefinida de octubre asegura que será «una debacle». Los facultativos buscan un texto en el que se reconozca su singularidad, su responsabilidad y sus especiales condiciones de formación. Por ejemplo, la sobrecarga horaria, ya que mientras el resto del personal tiene una jornada de 35 horas semanales, en el caso de los médicos se amplía a 45 entre ordinaria y complementaria, es decir, con guardias.

La ministra de Sanidad se abre ahora a un estatuto para los facultativos

La ministra de Sanidad, Mónica García, señaló ayer en el Congreso que la llegada del texto del estatuto marco —que sustituirá al actual, del año 2003— a esta cámara parlamentaria es una oportunidad para mejorarlo. Además, se abre a un estatuto propio para los médicos pero una vez que se haga el de todos los profesionales sanitarios. «No sobre sus cenizas, sino a partir de esos cimientos», matizó.