Los médicos convocan una huelga en seis comunidades que podría empezar a mediados de octubre

PACO RODRÍGUEZ

El comité de huelga y UMYF, la nueva organización médica constituida por los sindicatos de facultativos de seis comunidades autónomas, entre ellas Galicia, acordaron ayer convocar de forma conjunta un paro en el mes de octubre en contra del estatuto marco que aprobó el Gobierno y que acaba de entrar en el Congreso de los Diputados para su tramitación.

La fecha en la que se iniciará el paro se conocerá este viernes, pero lo más probable es que la huelga empiece a mediados de octubre. Que los facultativos iban a ir a la huelga era previsible, pero ahora han acordado hacerlo de forma coordinada todos los representantes de los facultativos. El anuncio coincide con las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien propuso a los grupos parlamentarios que constituyan una comisión para estudiar la situación de los médicos y valorar la pertinencia de este marco propio para los facultativos.

Esta es la primera vez que García se abre a una norma específica para el colectivo médico, ya que antes siempre defendió un estatuto para todos los trabajadores de la sanidad pública, que rechazaba al considerar que ese documento marco que ahora tendrá que ser aprobado por el Congreso, y que afecta a todos los sanitarios, ya incluía las reivindicaciones de los médicos.