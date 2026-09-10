«Eres guapa y te rajaré la cara para que no le gustes a nadie». Y lo cumplió
A CORUÑA / LA VOZ
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Condenado a 15 años, será expulsado de España en el 2032 por maltratar y someter a su exmujer, y causarle una cicatriz de 13 centímetros en el rostro11 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Una mujer no podía tener amigas ni salir sola de casa simplemente porque a su marido no le gustaba. Aguantó de todo durante la convivencia. Palizas, insultos, vejaciones... Y fue peor después de la ruptura,