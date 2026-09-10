Condenado por quitarle la ropa a su novia y abandonarla en ropa interior en una rotonda
A CORUÑA / LA VOZ
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El agresor entrará dos años y medio en prisión por delitos de malos tratos, amenazas, trato degradante, vejaciones injustas y malos tratos10 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El hombre fue a juicio como acusado de los delitos de malos tratos sobre la mujer, amenazas, trato degradante, vejaciones injustas, malos tratos físicos y psíquicos y otros dos de violencia machista. De estos dos