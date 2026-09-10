La Bonoloto deja un premio de 400.000 euros en un boleto sellado en Monforte

Máquina comprobadora de lotería

El sorteo de la Bonoloto del 10 de septiembre repartió dos premios de Primera Categoría, dotados con 400.724,44 euros cada uno, en Monforte de Lemos y Madrid.

Los boletos premiados se validaron en el despacho receptor de Chantada, 129, en Monforte, y en la administración de Escalona, 111 L-14, en la capital.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 47, 3, 14, 6, 36 y 33, con el 32 como complementario y el 8 como reintegro.