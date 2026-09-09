Los AVE que pueden circular por toda Galicia pasarán de 15 a un total de 43
REDACCIÓN / LA VOZ
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La nueva serie 107 aportará trece unidades más, a las que se suman otros quince Avril de ancho fijo cuyos ejes serán transformados en variables. Los primeros trenes transformados llegarán en el 2027 y el proceso terminará en el 202909 sep 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
El destino ferroviario de Galicia está irremediablemente unido al hecho de tener una red de alta velocidad en dos anchos, ibérico e internacional. Esa frontera o barrera técnica —que el Gobierno actual no tiene intención