La Xunta defiende las sanciones a los concellos que no eviten las pérdidas de agua

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una comparecencia reciente en el Parlamento XOAN A. SOLER

La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, atribuyó este miércoles a la falta de inversión de los ayuntamientos y de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, que depende del Gobierno central, parte de las dificultades para paliar los efectos de la sequía.

En respuesta a una pregunta de la diputada del BNG Montserrat Valcárcel, que le reprochó la falta de «unha política pública da auga», Vázquez replicó aludiendo al apoyo de los nacionalistas «a que siga o señor Pedro Sánchez e toda a comparsa» pese a las inversiiones de la citada confederación, que consideró bajas. Según dijo, el organismo que gestiona los cauces en el interior de la provincia de Lugo, en la de Ourense y en el sur de la de Pontevedra hasta la desembocadura del Miño, solo invierte «vinte céntimos» de cada euro que recibe de los gallegos. Cifra que comparó con la de la Xunta, que «invirte tres euros por cada un que recibe».

La conselleira también defendió las sanciones contra los ayuntamientos que no efectúen obras para reducir las pérdidas en la red de distribución de agua hasta el tope del 20 % que marca la ley. Recordó que la Xunta otorga ayudas de hasta el 100 % del presupuesto para efectuar esas mejoras.

Valcárcel había acusado a la Xunta de prejuzgar el resultado de los estudios que ha anunciado para mejorar la gestión del agua culpando a los concellos. También reprochó a la conselleira que haya planteado la posibilidad de construir nuevos embalses.

La conselleira recordó que las pérdidas de agua en Galicia están en una media del 28 % y subrayó que es necesario reducir ese porcentaje al 20 %, de ahí que insistiese en la necesidad de aplicar sanciones a los ayuntamientos que no hagan obras de mejora.

También criticó que en algunos casos los concellos ni solicitan las ayudas autonómicas para hacer esas obras. Puso como ejemplo el caso de Santiago, donde las pérdidas de la red ascienden al 25 % «despois de anos de dar axudas [a Xunta] ás que nin acceden».