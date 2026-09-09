Vota y opina: ¿Quién es más responsable del fiasco educativo que refleja el informe PISA?

Alumnos junto a una profesora en el Colegio López Ferreiro de Santiago Xoán A. Soler

Los datos del Informe PISA, publicados este martes, muestran que la comprensión lectora entre los jóvenes ha caído de manera alarmante. Según el estudio de la OCDE, el uso sin control de la IA y las redes sociales son los principales causantes del deterioro en esta competencia, debido a que aumentan las distracciones y empeora el rendimiento.

Los profesores ya hace tiempo que observan una tendencia preocupante entre sus alumnos. Notan que los adolescentes cada vez leen menos, de forma rápida y distraída. Esto provoca que no comprendan de manera adecuada los textos que tienen delante y así lo confirma PISA.

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