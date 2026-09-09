Sanidade forma a especialistas de atención primaria para detectar problemas de salud mental

La salud mental en la infancia y la adolescencia es una de las líneas estratégicas del nuevo plan; en la foto la unidad infanto juvenil de Santiago Sandra Alonso

El Plan de Saúde Mental 2026-2030 contará con un presupuesto de 177 millones de euros e incorporará a la sanidad pública gallega a 357 profesionales de salud mental. De ellos, 21 psicólogos clínicos ya están