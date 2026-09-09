Sanidade forma a especialistas de atención primaria para detectar problemas de salud mental

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

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La salud mental en la infancia y la adolescencia es una de las líneas estratégicas del nuevo plan; en la foto la unidad infanto juvenil de Santiago
La salud mental en la infancia y la adolescencia es una de las líneas estratégicas del nuevo plan; en la foto la unidad infanto juvenil de Santiago Sandra Alonso

El plan 2026-30 incorpora al Sergas a 357 profesionales, 124 de ellos psicólogos y psiquiatras, de los que 33 empezarán en 2027

09 sep 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Plan de Saúde Mental 2026-2030 contará con un presupuesto de 177 millones de euros e incorporará a la sanidad pública gallega a 357 profesionales de salud mental. De ellos, 21 psicólogos clínicos ya están

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