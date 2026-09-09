El gran supertraslado en la Xunta: tres mil empleados públicos cambiarán de puesto este mes
SANTIAGO / LA VOZ
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El martes de la semana que viene se inicia el proceso de toma de posesión que concluirá totalmente el 30 de septiembre09 sep 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
A lo largo de este mes habrá concluido el mayor traslado de personal de la historia autonómica, que afectará a casi 3.000 empleados públicos de la Xunta, quienes tomarán posesión en un nuevo destino. Se