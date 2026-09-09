El gran supertraslado en la Xunta: tres mil empleados públicos cambiarán de puesto este mes

Mario Beramendi Álvarez
Mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

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Nuevos edificios del complejo administrativo de la Xunta de Galicia, que todavía están en obras.
Nuevos edificios del complejo administrativo de la Xunta de Galicia, que todavía están en obras. SANDRA ALONSO

El martes de la semana que viene se inicia el proceso de toma de posesión que concluirá totalmente el 30 de septiembre

09 sep 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

A lo largo de este mes habrá concluido el mayor traslado de personal de la historia autonómica, que afectará a casi 3.000 empleados públicos de la Xunta, quienes tomarán posesión en un nuevo destino. Se

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